熊貓經濟｜海洋公園推新IP「Panda Things!」　6大熊貓角色園內登場

▲ 海洋公園推出以園內6隻大熊貓為設計靈感的新IP 「Panda Things!」。（海洋公園提供）

中央贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」將於周日（8日）正式與公眾見面，海洋公園今日（4日）宣布，推出以園內6隻大熊貓為設計靈感的新IP「Panda Things!」，本周六（7日）至明年元旦（1月1日）更舉辦「玩轉冬日園」活動，包括大熊貓主題互動光影體驗等。

大熊貓熱潮襲港，海洋公園宣布，推出大熊貓 IP「Panda Things!」，一系列角色以園內6隻大熊貓：「盈盈」、「樂樂」、雙胞胎寶寶，以及「安安」和「可可」為藍本設計。每個角色均反映每隻熊貓的獨有特徵和性格，並將在園內不同角落登場。公園亦與Casetify、周大福、萬希泉、皇玥等品牌合作，推出一系列角色相關產品和體驗。

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熊貓經濟｜一系列大熊貓主題活動12月21日登場

同時，適逢聖誕將至，海洋公園將在周六起推出「聖誕SING樂匯」、「聖誕狂舞曲」和「聖誕夢幻舞會」。從芬蘭遠道而來的聖誕老人，更會在指定日子登場；在「閃爍聖誕園」則可跟威威與好友，以及其他聖誕精靈見面，感受聖誕氣氛。園內海濱樂園廣場就將有6米高、以大熊貓為主角的「『熊』抱聖誕樹」，晚上更有注入冬日元素、煙火效果和水幕特效的「光影盛夜—冬日慶典」。

另外，為慶祝大熊貓「安安」和「可可」首次在港過聖誕，以及雙胞胎熊貓寶寶出生，一系列大熊貓主題活動將於本月21日登場。

其中，在「大熊貓『竹』夢之旅」可展開一場光影交錯的神秘探索旅程；可愛大熊貓裝置公仔則將全面進駐海濱樂園廣場；5米高巨型充氣「至萌『大』熊 貓」更會驚喜現身。園內又會有多個「『熊』踪處處打卡點」；入夜海洋公園南朗山「海馬」地標位置，更將有可愛的「大熊貓萌趣投影」。

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