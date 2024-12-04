麥當勞優惠｜麥當勞McCafé獲國際咖啡金獎　推限定優惠$100歎8杯咖啡

▲ 為慶祝麥當勞McCafé獲國際咖啡金獎，明日起（5日）推限定優惠$100歎8杯咖啡。

【麥當勞優惠】麥當勞McCafé的咖啡是不少港人的選擇，早前McCafé咖啡豆更榮獲「2023 IIAC國際咖啡品鑑大獎」金獎！為了慶祝獲獎，麥當勞App推出咖啡套票優惠，$100起可享8杯「金獎咖啡」！

▲ 為慶祝McCafé 咖啡豆獲「咖啡界奧斯卡」金獎，麥當勞APP推出$100起可享8杯咖啡優惠。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜McCafé推$100起8杯咖啡

麥當勞McCafé 100%「雨林聯盟認證」的House Blend咖啡豆——Cocoa Tazza早前榮獲「2023 IIAC 國際咖啡品鑑大獎」金獎，從全球750個參賽咖啡豆中脫穎而出，受到國際認可。為了慶祝獲獎，由12月5日起，麥當勞App推出McCafé咖啡套票優惠，只需$100起可享8杯「金獎咖啡」，平均每杯咖啡低至$12.5！

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顧客需於App內先支付$20購買咖啡套票，8張指定咖啡換購券會自動存入App優惠券版面，其後顧客每次使用咖啡換購券時，只需支付$10起便可選擇心水咖啡，包括細杯裝熱即磨黑咖啡（Americano）、細杯裝熱即磨鮮奶咖啡（Latte）以及細杯裝熱椰香鮮奶咖啡，換購券可於2025年2月7日或之前使用。

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