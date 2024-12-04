TVB人事變動｜電視廣播有限公司委任曾勵珍為執行董事　即日起生效

▲ 電視廣播有限公司委任曾勵珍為執行董事，今日起生效。

【TVB / 無綫電視 / 曾勵珍】電視廣播有限公司（TVB）今日（4日）宣布，即日起委任曾勵珍為執行董事。

現年72歲的曾勵珍，於2016年獲委任為無綫電視助理總經理（戲劇製作），並為無綫電視暨職藝員愛心基金有限公司之董事。

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TVB人事變動｜曾勵珍1974年加入無綫

TVB表示，曾勵珍是一位在電視界享有盛譽的卓越管理人員。作為無綫電視戲劇部門的主管，自1974年加入無綫電視以來，她一直在劇集製作上以敏銳的眼光與管理團隊成員發揮最佳水平，不斷挖掘出優秀的劇本和演藝製作人才，並將這些元素結合在一起，創造出無綫電視一個又一個成功而具影響力的影視作品。

TVB讚揚道，曾勵珍的管理與及執行能力在她監製的劇集中得到了充分展現，她的作品不僅受到觀眾的喜愛，對於無綫電視的品牌形象和商業收益均有顯著正影響。

曾勵珍就出任助理總經理（戲劇製作）與本公司訂立一份連續服務合約。根據該合約，曾勵珍有權就其向集團提供之所有服務收取年薪4,544,520元及由公司支付按年薪10%計算之退休金供款。

▲ 電視廣播有限公司委任曾勵珍為執行董事，今日起生效。（TVB圖片）

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