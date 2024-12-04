  • 22°C
香港時間：2024124日 (三) 19:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

即日起凡於7-11便利店購買Häagen Dazs節日限定雪糕迷你杯，專享買一送一優惠。

【Häagen-Dazs買一送一/Haagen-Dazs買一送一/Haagen-Dazs優惠】踏入12月，氣溫仍舊維持在20度左右，仍適合食返杯雪糕！大受港人歡迎的雪糕品牌Häagen Dazs推出了快閃限時優惠，凡於7-11便利店購買節日限定雪糕迷你杯，專享買一送一，立即睇睇以下詳情！

最新影片推介︰

童學園
校長專訪｜小組學習以強助弱　沙循小學營造愉快上學環境

7-11的Facebook專頁今日貼出公告，由即日起到12月11日，推出為期8日的Häagen Dazs雪糕杯買一送一優惠。是次優惠只適用於兩款100ml的節日限定雪糕口味，包括紅絲絨芝士蛋糕雪糕及全新推出的薄荷味朱古力雪糕，以每杯$32的價錢計算，享用優惠後平均每杯只要$16，非常划算！

想享用此優惠，需要於付款前出示以下的優惠卷，每次交易只可使用一張優惠卷，而此優惠卷可以重複使用。貨品的數量有限，售完便止。

優惠券下載

付款前要出示電子優惠卷，每次交易只可用一張，而此卷可無限次使用。

優惠只適用於香港限定的店舖，而山頂廣場、淺水灣、機場、赤鱲角空運站、亞洲國際博覽館、迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭、昂坪市集及港珠澳大橋香港站分店除外。

更多【靚媽精明眼】著數優惠：

12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠　免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐

麥當勞優惠｜麥當勞McCafé獲國際咖啡金獎　推限定優惠$100歎8杯咖啡

著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物

靚媽精明眼︱八達通再派錢！只需2個步驟最高可享$400回贈再自選卡面

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
今日 17:30
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品
今日 13:20
週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品
親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳
今日 17:18
親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

你可能感興趣

著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
今日 17:30
著數優惠｜屯門喜茶重新開業特價優惠　全場第二杯半價簡單1步領禮物
週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品
今日 13:20
週末好去處｜燦子SHO-CHAN跑步賽明年3月於灣仔舉行　設個人/朋友/寵物賽報名獲一系列產品
親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳
今日 17:18
親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳
著數優惠 餐廳情報 7－Eleven 蛋糕 便利店 朱古力

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）