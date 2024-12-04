Häagen-Dazs優惠｜7-11推Häagen-Dazs雪糕杯買1送1　一連8日優惠每杯低至$16【附優惠券下載】

▲ 即日起凡於7-11便利店購買Häagen Dazs節日限定雪糕迷你杯，專享買一送一優惠。

【Häagen-Dazs買一送一/Haagen-Dazs買一送一/Haagen-Dazs優惠】踏入12月，氣溫仍舊維持在20度左右，仍適合食返杯雪糕！大受港人歡迎的雪糕品牌Häagen Dazs推出了快閃限時優惠，凡於7-11便利店購買節日限定雪糕迷你杯，專享買一送一，立即睇睇以下詳情！

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7-11的Facebook專頁今日貼出公告，由即日起到12月11日，推出為期8日的Häagen Dazs雪糕杯買一送一優惠。是次優惠只適用於兩款100ml的節日限定雪糕口味，包括紅絲絨芝士蛋糕雪糕及全新推出的薄荷味朱古力雪糕，以每杯$32的價錢計算，享用優惠後平均每杯只要$16，非常划算！

想享用此優惠，需要於付款前出示以下的優惠卷，每次交易只可使用一張優惠卷，而此優惠卷可以重複使用。貨品的數量有限，售完便止。

【優惠券下載】

▲ 付款前要出示電子優惠卷，每次交易只可用一張，而此卷可無限次使用。

優惠只適用於香港限定的店舖，而山頂廣場、淺水灣、機場、赤鱲角空運站、亞洲國際博覽館、迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭、昂坪市集及港珠澳大橋香港站分店除外。

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