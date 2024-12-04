瓊瑤離世丨為丈夫「善終權」與繼子女翻面　瓊瑤一生支持安樂死曾交代後事：絕不插喉

【瓊瑤／平鑫濤／安樂死／插喉】知名作家瓊瑤今日（4日）於台灣淡水家中輕生，享年86歲。事實上，瓊瑤生前一向支持安樂死，2016年當丈夫平鑫濤病危時，亦曾因為不想丈夫「插喉」與繼子女鬧翻；而她在生前，亦曾交代指自己重病時絕不插喉。

最新影片：

瓊瑤丈夫為台灣皇冠文化集團創辦人平鑫濤，惟晚年時因罹患失智症並經歷過大、小中風，而需要長期臥床。期間她為丈夫應否插鼻胃管，而與３名繼子女爆發激烈矛盾。2016年3月，眼見插喉令丈夫備受折磨及痛苦，她曾為他爭取拔喉放棄治療，希望他可以走得有尊嚴，因而遭到繼子女激烈反對。平鑫濤的3位子女當時均認為父親並未到「病危」的地步，堅持插喉，讓他繼續存活。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

平鑫濤的兒子平雲亦曾透過Facebook發表「一封沉重的公開信」，認為瓊瑤一連串發文公開父親病情，猶如在寫長篇小說，使他們不能接受。

我們不能接受的是，父親的病情被炒作成有如本土連續劇般的八卦題材。看到一群並不清楚事情來龍去脈真相的網友跟著批評、指責，讓我深深有一種荒謬的感覺。他們講的不是什麼陌生人，而是我們的父親啊！

平雲亦斥瓊瑤是因父親得了失智症，視為「沒有靈魂的肉體」，才會覺得安樂死對父親是一項解決:

對於您來說，父親得了失智症，不再記得您，無法對您說愛，就是「沒有靈魂的肉體」，就不值得活下去，不如去安樂死。但對我們來說，即使父親得了失智症，不記得我們了也沒有關係，只要他在自己的世界裡好好地活著就足夠了。」堅定讓父親活下去。

最後，瓊瑤作出讓步，讓平鑫濤插鼻胃喉，後者亦於2019年5月病逝。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

要補充的是，平鑫濤因失智及中風住院3年，其後患上尿毒症而被插入尿管，瓊瑤2018年亦曾在網上以「一封無法投遞的信」為題，公開寫信給丈夫，指責醫院漠視平鑫濤意願，直跳聯絡了平鑫濤的兒女為他插尿管。她表示丈夫曾親筆簽下「不插管」的意願書，而她又曾為丈夫簽署「不施行維生醫療同意書」，她感到丈夫十分痛苦，卻無法抗議，曾為此表示相當痛心疾首。

除此之外，瓊瑤於2017年時亦突然交代後事，指未來如果自己重病，絕對不動大手術、不送加護病房、也不能插鼻胃管，屍骨火化後就花葬，囑咐要一切從簡，對生死相當看淡。

今年4月86歲生日前，瓊瑤亦在Facebook表示，因為身體有諸多「小毛病」，多次想停止社交帳號上發文，不過往往不捨讀者留言，而又再執筆。

身體上諸多「小毛病」不允許我如此奢侈。會傷害視力、體力、和精力，又會耽誤睡眠……還經常沈浸在你們的留言中，感動低迴不已。每次我的網絡交流站，都是我最不捨的「甜蜜負擔」。

相隔7個月後，她11月28日再度發文思念亡夫平鑫濤，並貼出他病危時親吻他的照片，又寫上「不如歸去」，似乎當時已為輕生埋下伏筆。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章:

瓊瑤離世丨86歲瓊瑤家中輕生亡 6天前曾發文憶亡夫早有暗示：不如歸去

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡 享年86歲 長文遺書曝光

劉家昌驚傳離病逝｜劉家昌驚傳離世享年81歲 傳腦及肺部有腫瘤

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5