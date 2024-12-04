瓊瑤離世｜86歲瓊瑤輕生離世　拆解9大警號兩種性格易「鑽牛角尖」

▲ 台灣知名作家瓊瑤輕生離世，有臨床心理學家就曾拆解9大警號，指出2種性格易「鑽牛角尖」。

【瓊瑤離世/還珠格格/作家/自殺先兆】「言情小說教母」瓊瑤今日（4日）在家中輕生死亡，留下長文遺書，似乎早已為離世做好準備。有臨床心理學家就曾拆解輕生的9大警號，並指出有2種性格較容易「鑽牛角尖」。

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綜合台媒報道，瓊瑤於下午約1時22分在淡水區住宅輕生死亡。據悉，救護人員獲報到場時，發現已無呼吸心跳，當場證實死亡，享壽86歲。其63歲兒子表示，母親留有遺書，交代秘書中午回家看看，入屋後發現母親身亡。

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瓊瑤生前留下長文遺書及一段影片，其後由秘書淑玲在其社交平台代發，估計一早已為離世做好準備。遺書內文引用她上月在淡水雙映樓寫下的文章《當雪花飄落》，表示人生辛苦顛簸，而自己是「火花」，已盡力燃燒過，更提到「這是我最後的選擇，時間已到，生命不會更好，不拖累所愛，也超越病魔，我心翩然自如奔放快樂」。瓊瑤亦在字裡行間表示自己已「翩然」離去，著外界無須為她難過。

此外，她也表示自己死亡的方式是在「生命的終站」實行，叮囑年輕人切勿模仿，

年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。

自殺先兆｜2種性格易「鑽牛角尖」

近年社會自殺事件有上升趨勢，香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。如長期找不到情緒的出口，或會導致心理或精神疾病，如抑鬱症、精神分裂症等。

他又指出，以下2種性格較容易「鑽牛角尖」，或會萌生偏激想法，甚至是輕生念頭。

完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。

性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。

自殺先兆｜9大輕生警號

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 精神萎靡 思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼 計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人 性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等 封閉自己，拒絕與人聯繫 曾嘗試自殺和自殘 超過兩星期陷入沉鬱狀態 失眠 食慾不振

瓊瑤離世｜自殺前5類徵兆

而根據香港撒瑪利亞防止自殺會的資料，在自殺者的親友回憶中，都發現他們在自殺前的確會出現一些自殺徵兆，大致上可分為以下5個類型。

1. 情緒的徵兆

內疚、絕望

暴躁、焦慮、緊張

情緒低落，意志消沉

感到無人關心自己，產生不愉快的感覺

抑鬱或長期抑鬱後，突然無故表現情緒高漲及喜樂

感到無望、無助、無能

常自我批評，感到無自我價值

2. 身體的徵兆

投訴身體上的毛病

食慾不振或飲食過量

不正常的體重改變

疲倦、精神不振；精力充沛，不用休息

反應及動作緩慢

3. 思想的徵兆

常自責及不喜歡自己

單憑幻想，希望因死亡而取得別人的寬恕和體諒

有自殺的意念或建立自殺的計劃

不願為未來計劃

思考困難

難作決定

記憶力減退

有自我懲罰的意念，覺得如果沒有自己的存在，對別人會更好

4. 行為的徵兆

失眠

缺乏專注力

不注意外表裝扮

無故哭泣

性格突變，脾氣暴躁

疏離親友

把自己心愛物品送交他人

透過文章、圖畫、言語等媒介表達對人生沒有意義

酗酒或濫用藥物

做許多危險動作及自毀行為

書寫自己的願望或言談間透露會自殺，並提及時間、方法及身故後的安排

突然對死亡有很大的興趣及幻想

主動與親友告別

工作表現或學業成績驟降

對事物或以往的嗜好失去興趣

5. 言語的徵兆

說話緩慢

內容表示求死的念頭，可能直接用話語表示，例如：「如果我死了……」、「我以後都不會再煩你了……」、「現在不會有事的，以後都不會有任何事了……」等

3招排解負能量自救

想預防自殺念頭，社交支持與自我排解是兩大「救命良藥」。要自我排解負能量，黃博士建議每天留10至15分鐘「Me-Time」，給予自己一個喘息的空間，而做運動減壓亦是一個好方法；有科學研究指出，運動有助於刺激多巴胺分泌。此外，心情不好的時候亦可以騰出空檔，到海邊或公園走走。黃博士笑言自己平日習慣早一個站下車步行到目的地，讓自己活動一下，

香港雖然好細，但有好多綠色地方。唔鍾意行山可以搭船去離島。總可以搵到一啲地方或方法，可以享受「Me-Time」之餘，都可以做運動。

他提醒，高危人士尤其是完美主義者，不用對自己過分嚴苛，學習容許他人犯錯也接受自己會犯錯；處事切忌雙重標準，對人如對己，避免比較。同時亦要學會尋找情緒的出口，身邊有1、2個知心朋友「做樹窿」，可以有助梳理情緒。

安慰當事人謹記5大要點

萬一遇上家人朋友有負面情緒，旁人又該如何及時拯救？黃博士就指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當事人傾談時應謹記5大要點：

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1. 放下手機，以表示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，如忌「翹手」、坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

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