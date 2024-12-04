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魔海奇緣2丨開畫票房全球報捷　入場前5大備忘

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《魔海奇緣2》

在美國感恩節開畫的迪士尼動畫電影《魔海奇緣2》（Moana2），相繼在世界各國陸續上映，全球票房衝破3億8千美元，成全球開畫票房冠軍。

至於在美國本土票房，同時打破《魔雪奇緣》（Frozen）兩集記錄成為華特迪士尼動畫製作室美國史上開畫冠軍動畫！入場前，有5大備忘：

1.《魔雪奇緣》後另一人氣品牌  

由迪士尼帶團的《魔海奇緣》首集全球總票房高達6.8億美元，更榮獲提名奧斯卡「最佳動畫」和「最佳電影歌曲」。成為迪士尼繼《魔雪奇緣》又一最受歡迎動畫之一。

《魔海奇緣2》

2.Sinnie及張繼聰父女上陣

香港配音版請來首度為動畫配音的人氣組合Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）為女主角慕安娜發聲，與再次聲演茂宜的張繼聰第一次「聲」級拍檔，具新鮮感。

同時，張繼聰今次更帶埋寶貝女Kakaball齊配音，Kakaball可愛聲演慕安娜妹妹茜美雅，父女兵上陣帶來最大驚喜。

《魔海奇緣2》

3.格林美獎音樂人創作全新金曲 

延續上次的音樂伴航，今次再度請來一眾格林美獎人氣音樂人，為電影創作5首全新歌曲。

Sinnie更會主唱廣東話版主題曲《Beyond》，張繼聰主唱插曲《Chee Hoo》。

《魔海奇緣2》

4.全新角色加盟

今次慕安娜除與半人半神茂宜、豬包、公雞喜喜繼續拍住上外，還有一隊全新的海上拍檔，造型性格各有特色，加上搞鬼的椰殻海盜再度出場，擦出更多爆笑火花。

新一集歷險中，觀眾更可看到經歷試煉而成長了的慕安娜，擔任領航者角色，比以前更加有勇有謀、意志更加堅定。她與茂宜的友情，與妹妹茜美雅的姊妹之情，亦為電影增添不少感動時刻。

《魔海奇緣2》

5.即搶限量版精品

入戲院睇《魔海奇緣2》有額外獎賞，憑兩張戲飛即可換領限量版砌圖一份。迪士尼樂園「奇妙處處通」會員更可憑一張戲飛換領限量版襟章一個。

每段換領日期有不同襟章款式，共三個款式。數量有限，送完即止。

《魔海奇緣2》

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