低碳管理卓越大獎得主  南豐物業管理  中電全力支持企業推行低碳管理

全球暖化日益嚴峻，企業的低碳管理成為了可持續發展的重要指標。由中電舉辦的「創新節能企業大獎」2024年已來到第七屆，目的是鼓勵本港各機構實踐低碳管理，並表揚企業在節能減碳方面的成就。是次參加的機構眾多，共吸引超過700個單位參與，其中不乏香港市民熟悉的機構，南豐物業管理憑藉其在低碳管理方面的卓越表現，榮獲「低碳管理卓越大獎」，不僅展示了其在節能減碳方面的努力，還顯示了他們對環境責任的深切承諾。

▲ (左起)中華電力企業發展總裁莊偉茵、能源諮詢委員會主席黃傑龍、中華電力總裁羅嘉進及中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜，攜手為「創新節能企業大獎」頒獎禮2024揭開序幕。

綠續減碳 齊創商贏



中電對減碳一直不遺餘力，同時鼓勵工商業界一起加入節能行列，中電「創新節能企業大獎」2024年以「綠續減碳 齊創商贏」為題，目的是嘉許在低碳管理、節能成效、智能技術、可再生能源應用有傑出貢獻的機構。大獎分為「低碳管理」、「創新方案」及「能源管理」三大範疇，與工商界攜手節能減碳，一起邁向碳中和。

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中電「重新校驗及節能改造約章計劃」助改善建築物能源效益



南豐物業管理積極參與中電的「重新校驗及節能改造約章計劃」，希望能提高建築物的能源效率，並為旗下的能源管理人員提升節能、減碳的專業技能。南豐物業管理對此計劃的投入，突顯了其在推動環保與可持續發展方面的決心。

重新校驗是系統化又具成本效益兼備的樓宇節能改善方案，為工商業樓宇提供系統性節能改善方案，無需對現有設備進行更換，從而降低投資成本和縮短回本期。中電「重新校驗及節能改造約章計劃」就節能及相關領域，為能源管理人員提供全面的培訓課程，內容涵蓋數據分析、系統診斷、測量和驗證等技術及知識，幫助能源管理人員掌握重新校驗及節能改造的專業技術，協助工商機構以更智能和更高效的方式進一步提高能源管理的效率。

參與計劃的機構可以安排最多3位能源管理人員參加由中電提供的免費培訓課程。完成課程並通過審核的參與者，可獲得「重新校驗專家」或「重新校驗從業員（級別二）」的資格認可。這不僅有助於提升能源管理人員的專業能力，還能發掘更多潛在的節能機會，從而為樓宇節省能源兼減低成本。

南豐物業管理通過參與中電的「重新校驗及節能改造約章計劃」，不僅提升了自身的能源管理能力，也為實現可持續發展目標和履行社會責任貢獻了力量，致力為香港的環保事業做出積極的貢獻。

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數碼化轉型 提升能源管理效率



南豐物業管理在低碳管理方面的另一項重要措施是利用最新的物聯網（IoT）、人工智能（AI）和大數據技術，通過數字平台及其數字孿生模型，與用戶進行高效互動，提升工作流程效率。這一平台助南豐物業管理能夠收集和分析環境、社會及治理（ESG）數據，幫助租戶制定可行的環保目標。

此外，南豐物業管理利用物聯網中心進行數據可視像化，以實時監測室內空氣質量，改善租戶的環境，及時發現潛在的問題並進行故障診斷，從而進一步改善能源使用效率。這些創新的能源管理方法，令日常運作管理攀升至「智能建築運營」的水平，亦為低碳管理提供了強大的數據支持。

面對未來，南豐物業管理將繼續在低碳管理方面投入更多的資源，引入更多的智能技術和創新方案，引領本港的物業管理行業走進綠色新篇章。



(特約)