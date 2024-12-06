做功課︱小朋友做功課發脾氣？ 兒童心理學家推薦必學3招激勵孩子做功課
發布時間： 41 分鐘前
【育兒/做功課/兒童心理學】很多家長也跟我分享，小朋友做功課慢吞吞， 經常要父母三催四請才願意動手，甚至會因此大發脾氣。
這篇文章中，我兒童心理學家郭博士會與你分享三個必學的方法，幫助你激勵孩子做功課！
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第一點: 留意小朋友的腦袋有沒有放「小息」的時間
試想想一件令你備受壓力的事，那可能是未完成的工作或一直未能掌握的技巧， 這時你的感受如何？會否也覺得很痛苦？其實孩子也是一樣的， 當孩子已經上完一整天的課，很是疲累，回到家卻仍然要做功課， 光想這一點就已經足以令孩子的壓力增加。因此，當孩子放學後， 比較好的做法是讓孩子先休息一會兒，充充電，例如先休息一小時，然後再做功課。當孩子的腦袋充好電之後，再來做功課的話， 也會更有動力去完成功課。
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另一個做法是以晚餐做界線，例如我們可以鼓勵孩子先在晚餐之前完成七成功課，晚餐過後，孩子藉著晚餐充過電了，就更有能力完成餘下的三成功課。這樣能幫助孩子減低焦慮， 也能教導孩子時間管理的技巧。
其實自我管理能力非常重要，因為我也留意到， 成績較好的學生通常自我管理能力也比較高。成績較好的學生如果發現自己已經在一份功課上花了很多時間， 卻沒有太大進展的話， 他會懂得對自己說：「我先喝一杯水， 離開椅子， 到公園走一走， 然後我再來面對這份功課吧！」因此，當我們從小讓孩子在適合的時間放「小息」，其實也在提升小朋友自我管理的能力。
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第二個方法：善用「相反反射法」
孩子可能會在發脾氣的時候問你：「為什麼我要做功課？」
家長一不小心就容易與孩子發生爭吵， 答道：「我叫你做就做！」
我們要明白， 越多負面情緒的交流只會增加孩子的負面情緒， 所以當我們對孩子尖叫大叫，孩子的負面情緒只會增加，從而令孩子更加討厭做功課或眼前要做的事。取而代之， 當我們可多善用「相反反射法」。「相反反射法」就是平靜地向孩子表達界線， 例如當孩子開始發脾氣，聲線開始變大時，我們就更加要保持平靜， 就像大海一樣接納河流流進來的水 (河流的水就好像孩子的情緒一樣)。
心理學有一個名詞叫做mirror neurons (鏡像神經元)， 鏡像神經元的意思是指當然一個人看到對方的行為與自己不同， 我們會下意識想做這些行為，例如當我們見到對方輕聲說話， 我們也會想跟著輕聲說話。因此， 當孩子看到我們像大海一樣接納他的情緒， 小孩也會受到感染，更快平靜下來。
因此，當家長留意到自己開始被小朋友的情緒牽動，不妨先離開一下，平靜好自己， 確保自己能回到有如大海的狀態，再與孩子溝通。
第三個方法：從鼓勵的角度入手，令孩子更加容易成功
當家長看到小朋友不願意做功課時， 很多人也會專注在懲罰小朋友。其實比較有效的方式是我們多肯定孩子良好的行為， 以鼓勵入手，增加小朋友的自信心。反之， 如果我們專注在懲罰小朋友，這只會增加與小朋友之間的張力，令小朋友更討厭做功課。
以下有兩個例子， 選擇比較正面的說法吧！
第一個例子:
比較負面的說法: 你休想離開這個座位， 直到你完成所有功課！
比較正面的說法: 看到你有留在座位中專注做功課，我真的為你感到十分驕傲！
第二個例子:
比較負面的說法:如果你馬馬虎虎做數學功課， 明天晚上你休想可以玩耍！
比較正面的說法:看到你有花時間重新檢查自己的功課， 我真的感到十分開心。
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撰文 : 郭博士 兒童心理學家