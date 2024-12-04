豪門新抱｜奚夢瑤疑懷第3胎獨自入院產檢　何猷君爆四太想新抱生1支足球隊

▲ 奚夢瑤疑懷第3胎獨自入院產檢，但未見何猷君同行。

【賭王四房/何猷君/奚夢瑤】內地超模奚夢瑤於2019年閃嫁已故賭王何鴻燊4房兒子何猷君，並誕下1子1女，大仔何廣燊更是何家第5代長孫！而四太梁安琪亦曾開到口想新抱生夠一支足球隊，近日奚夢瑤就被拍到獨自出入內地一間知名醫院，該醫院正是明星產檢的首選，因而令外界揣測她是否已懷上第3胎？

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

何猷君奚夢瑤｜奚夢瑤相信愛情：我不是嫁入豪門

何猷君雖然比35歲的奚夢瑤年輕6歲，但兩人婚後表現恩愛，試過一同參加內地綜藝節目，由於互動甜蜜，令不少觀眾愛上這對小夫妻。雖然外界一度不看好他們發展姊弟戀，又認為奚夢瑤嫁入豪門是做少奶奶，大可以不用工作，豈料她婚後不單繼續發展事業，而且接下不少廣告，吸金能力絕不弱，並曾強調：

我嫁的不是豪門，我嫁的是愛情，如果沒有愛情，什麼樣的豪門我都不想進。

此外，奚夢瑤還不斷進修自己，年初低調地重返校園，曾有網民在香港大學課室巧遇奚夢瑤，原來她花近百萬於港大修讀工商管理碩士，可見她是一個有想法的女生。

豪門新抱︱何猷君太太奚夢瑤拒做花瓶 花近百萬讀港大工商管理碩士【附課程簡介+入學要求】

最新影片推介：

何猷君​​​​​​​奚夢瑤｜誕下何家第5代長孫 四太想新抱生足球隊

雖然奚夢瑤已為何家誕下一對子女，長子何廣燊更是何家第5代長孫，不過兩夫婦曾在綜藝節目上講過，何家對新生命充滿期待與歡迎，四太曾開口要兒子新抱多生小朋友，起碼要生3個，甚至是一支足球隊，因為兄弟姊妹彼此能互相做伴，近日就有內地媒體拍到奚夢瑤的影片，見她低調戴上帽子和穿黑色羽絨外套，獨自乘車到醫院就醫，但未見老公同行。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

何猷君​​​​​​​奚夢瑤｜被拍到獨自到明星產檢首選的醫院

該媒體形容：「看到奚夢瑤獨自乘車去私立醫院就醫，看起來略顯孤單。不過這個私立醫院可是不少明星產檢的首選，不免讓人想入非非~1個小時後，奚夢瑤將外套抱在身前，打著電話從醫院走出，隨後乘車離開。」令不少網民皆猜測奚夢瑤是否已懷上第3胎？並紛紛送上祝福，不過也有網民覺得奚夢瑤可能只是進行身體檢查：「女的去醫院就是懷孕？」、「現在是催生催瘋了。」

雖然暫時未知奚夢瑤是否真的懷孕，不過她曾講過生2胎都是剖腹產，當下醫生打了麻醉藥，所以沒太大感覺，但就提到生孩子對身體造成諸多損傷，更表示曾因壓力過大而患上產後憂鬱。

相關內容：

豪門家庭｜何猷君一家遊迪士尼意外曝光子女容貌 奚夢瑤對途人小孩做1舉動顯母愛

【明星豪宅】何猷君住過億複式豪宅擁巨廳 奚夢瑤布置巨型聖誕樹盡顯超高樓底

【明星豪宅】梁洛施5億「超級木屋」豪宅曝光 逾2萬呎設巨型旋轉梯藝術浮雕牆

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】