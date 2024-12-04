基哥深情丨李龍基透露婚後與Chris搬到佛山　深情基哥哽咽馬國明安慰

▲ 李龍基、馬國明、冼迪琦三代同堂出席活動。

【馬國明 / 李龍基 / 冼迪琦】馬國明（馬明）今天（12月4日）現身任品牌代言的迷你倉周年宣傳記者會，更邀請曾在TVB電視劇分別飾演其女兒及父親的冼迪琦（小迪）和李龍基「三代同堂」齊出席活動。

對於太太湯洛雯早前傳懷孕，馬明澄清：「暫時真係未有，如果有會好大方咁講，大家唔使估。」

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基哥深情丨馬國明最近搬屋

在傳媒見證下，馬國明將兩大「最愛」存放入倉，分別是珍藏多年的私家滑雪裝備，以及上等靚紅酒，並分享選擇迷你倉的心得。

馬明透露稱：「正如大家所見，滑雪裝備佔用很多地方，而且一年頂盡用一、兩次，雖然最近搬了屋，但為了將來的人生大計，也要重新規劃空間。」

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▲ 馬國明將兩大「最愛」放入倉。

基哥深情丨李龍基讚：一理通馬國明

此外，馬明的「養女」小迪及「父皇」李龍基齊解決土地問題，小迪用模型倉收納Cosplay服飾及配件，以及珍藏的Figure及Fans所送的應援物。

同時，馬明推介搬屋倉存服務給基哥，事基哥打算婚後搬回佛山長住，放租香港寓所，所以需要妥善保存未婚妻親手製作的兩個泥塑公仔生日禮物，以及紀念價值的名錶及登台戰衣，只見馬明分析得頭頭是道，基哥不禁微笑盛讚他「一理通馬國明」。

▲ 馬國明、冼迪琦、李龍基及建華集團主席凌偉業合照。

基哥深情丨馬明驚見「養女大個女」

馬明笑言視存倉服務為「救命恩人」，一來可整理家居空間，讓太太及愛貓住得更舒服；二來可以避免因土地問題而被迫「斷捨離」，毋須經歷「男人最痛」。

他說：「最開心是在活動上可以跟『父皇』基哥及「養女」小迪『三代同堂』，我跟基哥碰面的機會比較多，欣賞他對未婚妻一往情深、不離不棄，實屬男人的典範！至於小迪真的很久不見，以前的小妹妹已長大成人、亭亭玉立，驚覺時光飛逝，雖然自問Keep得不錯，但也提醒了我要加緊進度迎接人生新階段，如果將來有女兒的話，希望跟小迪一樣精乖伶俐啦！」

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基哥深情丨小迪讚「爸爸」凍齡有術

是日，小迪以《Code Geass 反叛的魯路修》的C.C.造型現身，並賣口乖說：「馬明爸爸真的十年如一日，跟十多年前合作時長得一模一樣，恍如吃了防腐劑呢！」

她繼指：「最欣賞馬明爸爸表裡如一，戲裡戲外均是個暖男，今天碰面時即噓寒問暖，勾起不少當年做童星的回憶。如果有機會的話，我也想再返港拍劇，當然希望跟馬明再合作，現在不用演父女吧，演兄妹也不為過呢！」

不過，面對已大個女的「養女」性感登場，馬明目不斜視，而且合照時保持紳士不會接觸小迪。

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基哥深情丨李龍基誓保未婚妻手作

至於被「前鑽石筍盤」馬明盛讚是「男人典範」的基哥，大方分享未婚妻Chris未來大計，說：「我們打算結婚之後搬到佛山居住，香港的家則清空放租，但有些極為珍貴的東西，不想長途跋涉運到佛山，擔心運送過程中有差池，例如未婚妻之前為了慶祝我生日，親手製作的兩個泥公仔，絕對不容有失。」

他續稱：「還有我珍藏多年的名錶，閒時也捨不得戴；加上多年來的登台戰衣，一定要放在絕對安全的地方，跟我對青霞的愛一樣，要永遠保存！」

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