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香港最佳中小企數字銀行PAObank 推多元化金融方案 助企業升級轉型

特約

發布時間： 20 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

香港中小企正面臨市場波動、營運資金緊絀以及數碼轉型等多重挑戰。PAO Bank Limited（下稱PAObank）作為香港最佳中小企數字銀行¹，一直致力推出多元化金融方案，不遺餘力地支持企業發展，加快他們升級轉型，提升競爭力。

第一間參與「中小企融資專責小組」的數字銀行 繼續支援本地中小企

自開業以來，PAObank便專注提升中小企銀行服務，與中小企攜手同行。此外，PAObank配合政府支援中小企的措施，助他們應對各項的挑戰。今年8月，香港金融管理局和香港銀行公會成立了聯合「中小企融資專責小組」，推動對中小企的融資工作。PAObank作為第一間參與該小組的數字銀行，為客戶提供適時及靈活的支援，確保中小企在面對挑戰時能夠順利前行，把握發展機會。

今年8月，香港金融管理局和香港銀行公會成立了聯合「中小企融資專責小組」，推動對中小企的融資工作。PAObank作為第一間參與該小組的數字銀行，為客戶提供適時及靈活的支援。

結合金融科技 與不同業務夥伴建構合作生態圈

PAObank作為香港首間專注於中小企的數字銀行，時刻關注市場變化及中小企的需求，與不同支付平台、保險業等跨行業的業務夥伴共同構建生態圈，以及根據市場需求定制針對性的產品，滿足中小企的融資需要，實踐普惠金融。在PAObank的中小企客戶中，有32%為首次獲得銀行貸款，另有10%的初創公司獲得無抵押貸款，這些數據顯示PAObank在普惠金融方面的努力²。

推企業抵押貸款 助中小企突破融資瓶頸

為協助中小企突破融資瓶頸，把握市場機遇，PAObank推出了專為中小企量身定制的「企業抵押貸款」融資方案，提供更高的貸款額度。中小企可以通過抵押品，如住宅、商舖、寫字樓或工業大廈等資產，最高獲得3,500萬港元的融資，最高可達抵押品市值的80%*。這可滿足中小企對大額融資的需求，協助他們實現業務擴展和升級轉型的計劃。

PAObank推出「企業抵押貸款」融資方案，中小企可以通過抵押品，如住宅、商舖、寫字樓或工業大廈等資產，獲得高額融資。

PAObank的企業抵押貸款產品包括企業抵押分期貸款和企業抵押循環貸款，企業能夠根據自身的資金需求靈活運用資金，不論用於設備投資、業務擴展或升級轉型，都能提供充足而彈性的資金支援發展業務。

面對不斷變化的經濟環境，中小企需要的不僅僅是資金，更需要能夠理解他們需求的夥伴，PAObank助他們實現業務的發展，在競爭激烈的市場穩中求變。

* 受條款及細則約束。詳情請瀏覽：https://www.paob.com.hk/tc/sme-bsl.html　
借定唔借？還得到先好借！

1 PAO Bank Limited獲《歐洲貨幣》雜誌頒發「2024年香港最佳中小企銀行」和《財資》頒發「2024年最佳中小企數字銀行」。
2 截至 2024 年 6 月 30 日止, PAObank 已審批的貸款中，有 32%的中小企客戶乃首次獲得銀行貸款，另外有10%乃營運少於三年的中小企客戶。

（特約）

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