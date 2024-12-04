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資優學苑｜資優生受疫情啟發設計兩物便利市民　黃金耀博士分享7大方向激發孩子創意潛能

升學教育

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近年疫情為生活帶來種種不便，卻反而激發了資優生的創造力。

在打字機流行的年代，打字員的工作重心在於快而準的文字輸入。1951年，行政秘書Bette因厭倦每逢打字稍有出錯，便要重打全頁文件，於是調製了一種快速風乾的白色顏料來遮蓋錯字，以便在上面更正錯誤並繼續打完該頁文件，這項發明正是我們熟悉的塗改液。Bette的創意不但提升了工作效率，還令她成為20世紀最具影響力的女性發明家之一。

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創意其中一個重要功能是讓人跳出概有的思考框框，來解決日常面對的難題。近年疫情為生活帶來種種不便，卻反而激發了資優生的創造力。一名當時就讀小學六年級的資優生設計了一個自動潔手裝置，能自動開啟水龍頭、擠出消毒搓手液、派出紙巾等，讓家人無需觸踫任何物件即可完成潔手程序。更貼心的是，這個裝置會播出一段為時剛好讓人充份清潔雙手的音樂，提醒使用者認真地潔手。

另一組初中資優生留意到疫情令市民用餐習慣改變，以致有大量外賣餐具被棄置。這位注重環保的資優生便設計了餐具租用機，雖然尚未正式投產，但也能透過不同渠道喚起大眾的環保意識。

如何創造激發創意的空間？

創意源自生活。如何讓孩子在日常生活中沉浸於一個能夠孕育創意的空間？

作為家長或教師，若使用傳統的「權威式」教育模式向孩子灌輸知識或提出指令，很可能會不自覺地局限了孩子的創意發展。以下是一些有效的方法來激發孩子的創意潛能：

  • 鼓動孩子的好奇心，多發問、多探索
  • 鼓勵孩子反思既有概念
  • 鼓勵孩子表達自己的感受和想法
  • 在孩子需要幫助時才從旁支援，避免過多插手或直接提供答案
  • 當孩子完成一項任務時，重視表揚孩子在過程中付出的努力，而非只看成果
  • 避免設定只能用單一方法完成的任務
  • 提供選項，由孩子自行考慮當中的優劣而作出最後決定

在課室注入創意元素

此外，教師在教授知識時也可引入更多創意元素，即使是強調理論和驗證的學科如數學或科學等。曾任世界教科文組織顧問的激光物理學專家鍾贊才教授 (Prof. Janchai Yingprayoon)，是其中一位致力提倡創意教學的佼佼者，他強調在科學及數學的教學過程中融入創意元素，精心設計一些教學活動來解釋艱澀抽象的概念，引導學生發揮想像力和獨創思維。

家長和老師亦可以多閱讀相關的書籍和參加有關主題的講座，例如香港資優教育學苑雙年會議2025，提升自己培育孩子創意的技巧，把孩子的創意Mode撥到ON的位置。

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撰文 : 黃金耀 香港資優教育學苑院長博士

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