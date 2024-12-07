電單車｜南亞漢揸電單車入升降機　網民憂心隨時出意外

▲ 南亞漢揸電單車入𨋢，網民憂心隨時出意外。

乘搭升降機時盡可能保持靜止，以確保電梯穩定運行是常識。然而，近日有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，指有南亞裔男子竟直接駕駛電單車入升降機，至𨋢門無法關閉，網民擔憂電梯隨時發生意外。

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南亞漢｜男子駕駛電單車入升降機

據影片所見，南亞男子駕駛電單車入升降機，至車身駛入後停定才下車，此時車尾仍於門外，電梯門無法關閉，他大力將電單車打斜，料車尾仍有部分超出電梯門邊界，使其無法關閉，男子反复打量電單車放置角度。當時電梯內沒有人，南亞男子與其電單車已佔滿電梯空間。

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南亞漢｜網民批男子：無法無天

此事引起關注，不少網民批評男子此舉十分危險，「報警啦」、「真無法無天」、「超重有機會墮梯」、「閂咗仲大件事 上到去出唔到門」、「咁就應該唔會超重，不過就好自私，成架𨋢畀佢霸曬，同埋驚佢副引擎，如果漏油著火就好危險」。

不過，亦有人認為電單車熄火後，與普通貨物一般，「只要佢熄匙就係貨物OK㗎、」「熄咗引擎就只不過係一架普通嘅手推車」，還有人以早前一港人攜電單車入升降機作比，惟港男將車頭豎起，電梯門成功關閉，打趣稱「南亞仔無力啫」。

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