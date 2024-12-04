土沉香樹｜港大以生物鑑定技術為警方提供証據　成功令犯人被定罪

▲ 土沉香。（港大提供）

港大生物科學學院生態學及生物多樣性研究學部的研究人員，首次聯同香港警務處合作，為23年一宗非法砍伐土沉香案件提供重要證據。調查期間，警方借助港大嶄新生物鑑定技術，獲得證據證明疑犯曾在香港砍伐土沉香，並被法庭接納。

2023年3月，香港警方逮捕了13名涉嫌在同年二月在南丫島非法砍伐土沉香的人士。警方檢獲一批伐木工具及已砍伐的土沉香木材，木材市值約230萬港元。截至2024年11月8日，共有10名犯人被定罪。控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑並獲接納，最終所有被告被判額外百分之二十五的監禁刑期， 各人判監30至50個月不等。

這宗案件標誌着香港警方與港大首次合作，利用嶄新的生物鑑定技術提供關鍵證據，成功瓦解非法砍伐土沉香的跨境販運集團，取得了打擊環境犯罪的重大突破。港大和警方均認同雙方結合調查與科研技術之合作在案件發揮了關鍵作用。

水警總區重案組高級督察關嘉祺表示，在逮捕和調查行動期間，警方積極聯繫港大，後者運用嶄新生物鑑定技術為本案提供關鍵證據，最終成功定罪，亦加強警方日後調查同類案件的成效。

港大生物科學學院生態學及生物多樣性研究學部副總監及講座教授 Juha MERILÄ 補充，這宗案件將科研知識與執法機構的調查能力相結合，不但成功將犯人繩之於法，更加強了雙方共同打擊犯罪活動的能力，具有里程碑意義。

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