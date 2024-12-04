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與天地對話︱余文樂克服驚恐症潛入大堡礁　當年因譚詠麟一句話繼續留娛樂圈

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余文樂到澳洲昆士蘭州拍TVB節目《與天地對話》。

【余文樂 / 譚詠麟 / 驚恐症】TVB台慶綜藝節目《與天地對話》，最後一位登場的嘉賓就是久未亮相幕前的余文樂，他今晚（12月4日）將帶觀眾踏足澳洲昆士蘭州。

余文樂在節目內，潛入大堡礁深海、參觀原始樹屋之餘，還會走入世界上最古老的熱帶雨林，體驗原住民絕對原始又自然的生活，包括獨特的say hello方式、求生技能、尋找天然藥材等，並從原住民身上學會重新定義何謂生活。

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與天地對話丨余文樂親解黑面原因

初出道的余文樂，因在街上被發掘加入演藝圈，第一個工作已是拍攝台灣偶像劇《愛情白皮書》，令不少人羨慕不已。

但原來對余文樂來說，反而是壓力的起源，其中一個原因是未能適應如何面對傳媒：「當時因為好細個，18歲咁上下…仲讀緊書，我諗我係比較唔能夠適應好突然地長期咁被報道、或者要面對記者…其實我係好怕一下子要同好多陌生人不斷咁溝通，同埋要揾嘢講，咁變相就會令人覺得你態度好似唔係好好喎，成日都黑面。其實係我好驚，好怕去面對呢一種環境。」

《與天地對話》余文樂

當時余文樂因有感自己真的太不適應，一度想離開娛樂圈，但最終因為譚詠麟的一句說話，一留就留在娛樂圈近20年。

余文樂憶述譚校長當年一番話：「你唔做，冇人逼你，但佢話你係咪就咁因為過唔到自己而放棄呢？定抑或你會選擇過咗呢一關？你有咗選擇，先去選擇放棄呢？」

直到今天，他仍覺得自己對演藝工作抱有熱誠：「當然你可以話呢個係工作，但都要對你嘅工作有熱誠先可以做到落去，我覺得我自己都仲有嗰個熱情喺度。」

《與天地對話》余文樂

與天地對話丨笑談劉偉強鄭保瑞

在演藝圈過去的20個年頭，余文樂除了要努力適應一切的不適應，還要適應與家人聚少離多的生活模式，以及瘋狂的飛行schedule，余文樂說：「基本上我一路以嚟工作嘅時間都好長，我第1個小朋友出世時，我都仲係好忙，佢一出世，我出現完陪咗佢一個禮拜，跟住就要飛，一飛就3個月，返嚟佢已經，吓？！又唔同咗樣喇…」

談到最瘋狂的一次工作排程，余文樂透露是於38天飛足38個城市，令他在飛機醒來時完全不知身在何方：「我試過瞓醒喺架飛機度問個空姐：『請問…我係飛邊度㗎？』我真係飛到唔知我下一個地方係飛去邊度，我真心。因為當時電影宣傳要跑好多個城市，連續跑咗38日，一個城市一日，咪38日38個城市咯。我做到個腦已經空白，我真係唔知我做緊啲乜，我得返個殼喺度。」

余文樂坦言，做娛樂圈很矛盾，無論太忙或是太清閒都各有得失。余文樂還會罕有地大談與兩位好友導演劉偉強及鄭保瑞的「不敢問收工」合作模式：「尤其拍劉偉強嗰啲更加唔敢問添啦…阿瑞嗰啲就大鑊喇，拉閘放狗都唔走，佢唔走你都冇得走，冇人敢問幾點收得工，但我其實慣咗…」

《與天地對話》余文樂

與天地對話丨觸發驚恐症

熱愛潛水及曾考獲潛水牌的余文樂，為了重新探索活著的意義，更會潛入大堡礁深海。

為做好準備，余文樂於正式出發拍攝《與天地對話》前，專誠在台灣潛水熱身，豈料漆黑的海底竟再度觸發他的驚恐症。

雖然如此，樂仔還是專業地決定要在澳洲勇敢地潛一次：「其實我（覺得自己）未必潛到水，因為我嚟之前試過喇，因為可能之前驚恐症嘅問題，我就唔係好肯定。但既然今次我哋都嚟到，就試一次，如果唔得先算。」

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