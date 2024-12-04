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啟德郵輪碼頭︱旅客落船大排長龍　周五起三招改善交通安排

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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11月中「名人極致號」停泊郵輪碼頭，大量旅客排隊搭的士出市區。郵輪公司周五（6日）起改善安排，採取三項新措施，包括新增兩條特快巴士路線。

海洋光譜號載近5千人　周五抵港

載有約4,900名旅客的「海洋光譜號」將於周五停靠啟德郵輪碼頭，未來兩個月會以香港作為季節性母港，共提供八個航次。文化體育及旅遊局昨日（3日）召開會議，加強統籌啟德郵輪碼頭未來數月接待母港大型郵輪的預備工作。

郵輪公司跟從文體旅局的建議，在船上向乘客及船上旅行團負責人查詢行程安排，包括目的地和是否已安排車輛接送，並將資訊交給碼頭營運商。

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新增特快巴士線往啟德港鐵站及高鐵西九龍站

郵輪碼頭在周五早上開始加強安排，採取三項具體措施：

  • 1.除了四條常規專營巴士路線及一條專線小巴路線外，新增額外兩條特快巴士路線，分別前往啟德港鐵站，及經尖沙咀前往高鐵西九龍站。
  • 2.旅遊巴士營運商將提供免費及收費服務，預計涉及至少38架次。
  • 3.碼頭營運商繼續透過即時通訊平台，在靠泊日前和落船期間緊密地向的士業界發放信息，而運輸署亦會與的士業界溝通，在大型郵輪抵達前協助通知的士商會，並提供預計的士需求的資訊。碼頭營運商會視乎情況提供100元石油氣優惠券。

至於旅客方面，文體旅局要求郵輪公司在郵輪抵港前向乘客提供各種交通的資訊，以便提早安排交通。在落船時採取人潮管理措施，並安排足夠的人手和指示牌。如附近道路有交通意外或塞車，會及時通知碼頭營運商，以便統籌應變措施，並向乘客提供替代建議。

載有近3,000名旅客的「名人極致號」在11月15日早上抵港，大部份旅客都是等的士離開，令的士站出現長長人龍，有旅客認為等候時間較長。

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