詐騙｜認隱瞞利益衝突6年半騙逾7千萬元貸款　德昌集團前經理囚4年半

▲ 涉隱瞞利益衝突發7,000萬元訂單予供應商，電機公司前經理被判囚4年半。（資料圖片）

一名被廉政公署落案起訴的電機公司前經理，因隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，致使公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，6年半內詐騙貨款逾7,000萬元，今日（4日）在高等法院原訟法庭被判入獄54個月。

佘日榮，60歲，德昌集團前經理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。高等法院法官陳慶偉於判刑時，指被告濫用職權，違反誠信，並透過非法勾當獲取秘密利益約740萬元。法庭考慮各種求情因素後，判處被告監禁54個月。

案情透露，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團），從事驅動系統製造和銷售業務。根據德昌集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務，並須披露可能存在利益衝突的關係。

被告於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團挑選合適的供應商及採購電子零件。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於2010年9月核准益騰企業有限公司，加入德昌集團的認可貨物供應商名單。德昌集團其後於2010年9月至2017年3月期間，向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付貨款共逾7,000萬元。

調查又發現，在案發期間，被告與益騰唯一註冊董事兼股東育有一名女童，但從來沒有向德昌集團申報二人關係，以及他在益騰的權益。如德昌集團知悉被告與益騰的關係，不會同意把益騰列為供應商及向其發出訂單。

就上述德昌集團支付予益騰的7,000多萬元貨款，被告從中收取共約740萬元。

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