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民建聯在蘭桂坊為外國商會辦聖誕聯歡會　有外商憂香港人英文水平下降

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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民建聯聯絡拓展委員會日前在中環蘭桂坊搞聖誕聯歡聚會。(民建聯供圖)

主打「聯通世界」的民建聯聯絡拓展委員會，日前在中環蘭桂坊搞聖誕聯歡聚會，與在港外國商會人士聯誼。據聞，有歐美商會人士在聚會上反映，擔心香港人的英文水平下降，不利香港的國際城市定位。

早前就有教育機構EF Education First（EF）公布，2024年EF英語能力指標，港人英語水平在116個國家或地區中排第32，較去年排名29下跌3位，港人獲得分數亦由去年558分的「高級水平」，下跌至549分「中級水平」。

周浩鼎：有外商欣賞施政報告撥款4.7億強化英語等語言教育 

不過，民建聯副主席周浩鼎話，有外國商會人士說，新一份施政報告提到，會撥款約4.7億元強化英語、普通話和其他語言的學與教，顯示港府重視英文，對此表示欣賞。他說，自己最近在立法會，有以英語發言，外國商會朋友也知悉，感受到被重視，他未來會加強用英語發言。他認為，不能放棄與歐美的商界和民間聯繫，未來將舉辦更多與外國民間人士的交流活動，用好香港聯通世界的優勢。

聖誕聯歡聚會的除了有來自全球13個地區的外國商會人士，亦有兩位副局長參與，包括商經局副局長陳百里和財庫局副局長陳浩濂。陳浩濂指，本港是一個具活力的城市，在不同金融範疇包括資本市場、風險管理、資產及財富管理等均於區內名列前茅，並對明年金融服務業的發展表達信心。

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