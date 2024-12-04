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農業發展｜政府擬界定37個農業優先區　環團批撇除北都優質農地

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發布時間： 27 分鐘前

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（資料圖片）

農業優先區顧問研究結果今（4日）出爐，建議界定37個「農業優先區」，涉北區、元朗、大埔及離島約980公頃土地，其中擬用作農耕的，近9成屬私人土地。環團批北都內的優質農地幾乎全被撇除，亦質疑能否確保「農業優先」。

760公頃擬作農耕　9成屬私人地

漁護署文件指，全港截至去年底共有約4,000公頃農地，其中約730公頃為常耕農地。顧問研究根據10項篩選準則，包括農地總面積、具一定面積常耕地、土壤適合耕作、受棕地影響程度等，建議界定37個「農業優先區」，共涉約980公頃土地，其中760公頃擬用作農耕，約220公頃則為支援農耕的現有道路和農業配套設施等，而擬用作農耕中約80公頃屬政府土地，私人土地佔680公頃。

  •  
  • 建議的37個農業優先區位置。（漁護署圖片）
    • 點擊圖片放大

    署方指，政府擬發布「政策聲明」，以行政方式，讓公眾知悉在有關用地上「農業優先」的政策，為日後政府和私人在考慮有關土地用途提供「指導方向」，非強制性限制私人土地用途。優先區落實後，漁護署會按個別情況考慮，就涉及優先區私人土地的發展規劃申請，向城規會提反對意見，政府則一般不會在有關政府土地上建議或作非農業發展。至於非優先區以外農地的發展規劃申請，署方就一般不會再從農業角度反對。

    研究建議政府推出3項支援措施，促進優先區長期耕種，包括農業復耕及配對計劃、政府農地租賃計劃及農業持續發展基金特別計劃。署方又會推動都市農業，在合適的休憩用地設置以商業形式運作的都市農場。

    環團批沒納北都優質農地　質疑能否確保「農業優先」

    長春社公共事務經理吳希文指，農業優先區選址包括不少傳統農業重鎮，但卻撇除北部都會區的土地，令不少優質農地，特別是位於打鼓嶺坪輋一帶農地，不被納入農業優先區。他提到，該帶尤其沙嶺及大埔田的耕種模式，與鄰近水土種植資源互相脗合，在糧食生產、生態環境上均具甚高價值，為本地農區所罕見，日後規劃發展時應參考塱原自然公園模式，保留當地活躍農業活動，同時注入生態保育及休憩空間等元素，發揮一地多用優勢。而大嶼山如梅窩，亦應有不少具復耕潛力農地有條件納入優先區。

    他提到，近年涉及重置棕地作業、臨時性質棕地作業發展的規劃申請，不少在農業地帶，甚至在上述部分優先區，即使漁護署反對，絕大多數仍獲批，質疑「政策聲明」能否確保農業優先。另外，研究提出的配對計劃與現有復耕計劃沒大分別，但實施多年也未見有很多私人業權人釋放農地作農業用途，應研究增加誘因。

    他又憂慮，漁護署表明，一般不就優先區以外農地的非農業用途規劃申請，提反對意見，現時仍劃作農業地帶的土地或被大幅改變甚至破壞，有違農業地帶的規劃意向，促署方繼續把關，按現時規劃制度，評估各規劃申請對農業的影響。

    本土研究社就批，北都活躍及可耕農地幾乎全數沒被納入優先區，如羅湖沙嶺、上下山雞乙、大埔田等相當優質農地，文件亦無提及有關農地資源會否全被吞噬及如何補償，以及未來北都計劃如何將農地融入城市景觀。該會又指，文件亦無交代只選定該37區作建議的原因，不解為何上水大隴、沙頭角南涌、荃灣川龍等優質農區同無被納入優先區，批評研究仍然不算整全。

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    城規會 漁護署 大嶼山 北部都會區 棕地 農地

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