  • 22°C
香港時間：2024125日 (四) 00:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

展覽｜逾百件國家級大師玉雕瓷器藝術品　本周二至五中環展出

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

中國工藝美術玉雕瓷器精品展昨日（3 日）起舉行。（受訪者提供）

中國工藝美術玉雕瓷器精品展昨日（3 日）起舉行，中國工藝美術大師麻雙鳴、唐帥、鄒鴻、盧志江、 劉淩峰等一眾大師齊聚香港，並帶來100餘件作品，涵蓋遼寧岫岩玉、福建德化瓷、精品和田玉雕等融合類藝術品。

點擊圖片放大
+2

展覽昨日（3 日）至本周五在中環中商藝術大廈3 樓展廳舉行，由德化縣人民政府、岫岩滿族自治縣人民政府、中國工藝美術 （香港）玉雕瓷器精品展籌委會共同舉辦。中聯辦宣傳文體部副部長林枬、全國政協常委林建岳、全國政協常委姚志勝等為展覽剪彩。昨日舉行交流會一眾中國工藝美術大師展示及分享其玉雕瓷器藝術創作。

麻雙鳴是中國工藝美術大師、享受國務院特殊津貼專家，其代表作品曾榮獲「中國工藝美術百花獎」金獎等殊榮。他的作品還先後被多個博物館館藏，以及被不少知名人士邵逸夫、何鴻燊、宗慶后、林百欣、成龍、 劉德華、張學友等收藏。今次是麻雙鳴闊別20年後，再次回到香港舉辦玉雕瓷器精品展。

德化陶瓷源自福建省德化縣，其燒製技藝被列入國家首批非物質文化遺產保護名錄。德化縣委常委、宣傳部部長黃世興表示，此次共展出精品德化瓷50餘件，主要以瓷花、雕塑為主， 希望通過展覽交流，能讓各界朋友了解德化瓷、品鑒德化瓷、愛上德化瓷，打響「中國白·德化瓷」金字招牌。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

高官外訪｜陳茂波赴西班牙科技發展與創新中心　商加強科技項目合作、資金和項目對接
15:52 2024/09/24
高官外訪｜陳茂波赴西班牙科技發展與創新中心　商加強科技項目合作、資金和項目對接
港府接力明率工商界高層訪大灣區　消息：李家傑、黃永光、鄭志雯等隨行
11:30 2024/11/24
港府接力明率工商界高層訪大灣區　消息：李家傑、黃永光、鄭志雯等隨行
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
22:08 2024/11/26
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等

你可能感興趣

高官外訪｜陳茂波赴西班牙科技發展與創新中心　商加強科技項目合作、資金和項目對接
15:52 2024/09/24
高官外訪｜陳茂波赴西班牙科技發展與創新中心　商加強科技項目合作、資金和項目對接
港府接力明率工商界高層訪大灣區　消息：李家傑、黃永光、鄭志雯等隨行
11:30 2024/11/24
港府接力明率工商界高層訪大灣區　消息：李家傑、黃永光、鄭志雯等隨行
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
22:08 2024/11/26
官商訪大灣區｜一日訪三城市學片區發展　明參觀中韓（惠州）產業園、比亞迪等
林建岳 雕塑 福建省 展覽 博物館 中聯辦 中國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
女星保養丨鄧卓殷被質疑「再進化」　學生舊照曝光震撼網民
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）