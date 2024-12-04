展覽｜逾百件國家級大師玉雕瓷器藝術品　本周二至五中環展出

▲ 中國工藝美術玉雕瓷器精品展昨日（3 日）起舉行。（受訪者提供）

中國工藝美術玉雕瓷器精品展昨日（3 日）起舉行，中國工藝美術大師麻雙鳴、唐帥、鄒鴻、盧志江、 劉淩峰等一眾大師齊聚香港，並帶來100餘件作品，涵蓋遼寧岫岩玉、福建德化瓷、精品和田玉雕等融合類藝術品。

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展覽昨日（3 日）至本周五在中環中商藝術大廈3 樓展廳舉行，由德化縣人民政府、岫岩滿族自治縣人民政府、中國工藝美術 （香港）玉雕瓷器精品展籌委會共同舉辦。中聯辦宣傳文體部副部長林枬、全國政協常委林建岳、全國政協常委姚志勝等為展覽剪彩。昨日舉行交流會一眾中國工藝美術大師展示及分享其玉雕瓷器藝術創作。

麻雙鳴是中國工藝美術大師、享受國務院特殊津貼專家，其代表作品曾榮獲「中國工藝美術百花獎」金獎等殊榮。他的作品還先後被多個博物館館藏，以及被不少知名人士邵逸夫、何鴻燊、宗慶后、林百欣、成龍、 劉德華、張學友等收藏。今次是麻雙鳴闊別20年後，再次回到香港舉辦玉雕瓷器精品展。

德化陶瓷源自福建省德化縣，其燒製技藝被列入國家首批非物質文化遺產保護名錄。德化縣委常委、宣傳部部長黃世興表示，此次共展出精品德化瓷50餘件，主要以瓷花、雕塑為主， 希望通過展覽交流，能讓各界朋友了解德化瓷、品鑒德化瓷、愛上德化瓷，打響「中國白·德化瓷」金字招牌。

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