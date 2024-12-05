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高速遇險丨內地男來港行高速遇險　實拍求援全過程驚嘆： 「一次意外看清香港人！」

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【內地男/甩轆/香港人】有內地男於駕車時在香港的高速公路突發生驚險的輪胎飛脫事故，他立即將整個救援過程拍下記錄，並指因這次意外「看清香港人」。

最新影片:

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該名男子於小紅書上載影片，片中他介紹自己因為陪伴子女讀書而來港，而涉事的私家車亦是不久前才買的二手車。事發日期是11月28日上午11時許，他當時剛送畢親友去香港機場，回程途中突然聽到巨響，而整架車亦大力震動。他於是馬上停車檢查，竟發現右後輪車胎出現爆胎並飛脫事故，正當他不知所措時，有一名騎鐵馬的女警經過並主動下車了解事件。

她第一時間協助我退到車子後面，又助我聯繫拖車公司。知道我聽不懂粵語，又助我翻譯，並跟我聊起家常。又叮囑我公路上很多車輛高速行駛，叫我不要行出去。

內地男又驚訝，拖車公司在事故發生後的效率，竟然「20分鐘都不到」便到場。他表示，拖車公司共派了5個人和3部車到場協助，他原以為對方可能會索取高昂費用，「最少要收2800元，甚至6800元」，結果拖車費卻只須280元。

280元是我萬萬沒想到。

最後，內地男指涉車私家車被拖到一個安全的地方後，人員又為他的車輛更換了後備車胎，費用亦只需約700元。他其後決定再花5200元為汽車換4條全新的優質輪胎，最後這次意外，他總共花費了6180元。

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對於這次意外，內地男指對港人的救援效率之高大感欣賞:

沒想到第一次上路就遇到高速爆胎！有驚無險，香港人處理事情很高效嚴謹，經歷這個事情我更喜歡上了香港，香港人情、香港規矩、香港節奏！

事件曝光後，不少內地網民亦留言大讚香港人有質素，辦事效率高，有人亦分享曾被港人協助的經歷，又人亦指香港人有不少好人。

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