吳浩康升呢︱「職安真漢子」Deep做老闆　與「搭架界林峯」拍檔：並肩返工

▲ 吳浩康升呢做老闆！

【吳浩康 / 張致恒 / 郭思琳】吳浩康（Deep）「升呢」做老闆！現年41歲吳浩康在去年11月6日於個人社交平台宣布離開英皇娛樂，而「仔細老婆嫩」的Deep現時除繼續當藝人及教唱歌外，為賺錢養家，更兼職在地盤打工。

而吳浩康當上「職安真漢子」後，成功令當年愛玩的形象洗底，獲網民大讚他是負家庭責任的好男人。日前，吳浩康更在個人IG公布喜訊，表示當老闆開棚架工程公司。

職安真漢子丨吳浩康接廣告冇停手仍繼續返地盤 Deep吐心聲：其實都唔想做

▲ 吳浩康在去年11月宣布離開英皇娛樂。

吳浩康升呢︱與「搭架界林峯」拍檔

吳浩康在IG的限時動態發片，戴上頭巾及太陽眼鏡的他舉起手指公，寫道：「收工啦 #拆架 #自己公司第一單Job #專美金屬棚架工程 #各位兄弟辛苦晒」，曬黑了不少的吳浩康，唇上和下巴都留了鬚，他戴上頭巾及太陽眼鏡遮掩倦容，但太陽眼鏡下仍看到他有一雙很大的眼袋，不過他不忘對住鏡頭高舉母指畀good。

在昨日清早又在IG的限時動態發文，吳浩康與被他稱為「搭架界林峯」拍檔合照，並齊向鏡頭揮手，寫道：「#早晨 #返工啦 #搭架界林峯 #飛鷹哥」。之後，吳浩康完成工作，再在IG限時動態發文寫道：「#收工啦 #拆架 #繼續有 #飛鷹哥 #並肩返工 #早收」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

吳浩康升呢︱張致恒有工開

吳浩康接受媒體訪問謙稱自己只是「小老闆」，指公司是與朋友合資開，自己負責接金屬棚架工作，同時強調雖然現在多了演出機會，但沒有想過離開搭棚行業。

另外，有網民指曾同為英皇藝人的張致恒應向吳浩康學習。不過，日前張致恒被網民發現他身穿橙色的外判工人工作服，在街頭拉疑似喉管，應該現時有工開。

職安真漢子丨吳浩康接廣告冇停手仍繼續返地盤 Deep吐心聲：其實都唔想做

夫妻關係丨吳浩康太太突晒手腕瘀傷惹關注 曾連環公審老公成熱話

張氏一家丨雯雯被吳浩康勸唔好搞Steven 爆Seed反撃：我問心無愧

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】