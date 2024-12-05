高官任命｜楊潤雄、林世雄遭免職　李家超指新任局長具領導及解說能力

▲ 林世雄、楊潤雄遭免職。

【林世雄 ／ 楊潤雄 ／ 陳美寶 ／ 羅淑佩】據新華社報道，國務院根據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務；運輸及物流局局長由陳美寶擔任，羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。行政長官李家超於今早（5日）11時30分見傳媒。

李家超表示，兩位新人選在政府服務35年，表現卓越，具充足領導、解說能力及具主動性、有改革意識，認同及支持其施政理念，指二人會努力貢獻香港社會。

陳美寶表示，任內會全力支持航空業恢復運力，會加強業界溝通、加強灣區協作；監察交通系統運作；與文體旅局、保安局通力合作，做好啟德體育園的演練工作，未來會帶領團隊積極求變，說好香港故事。

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羅淑佩表示，感謝中央政府及李家超對她過去工作的認可，以及對她個人的信任，形容對獲任命感到無比光榮，深感任重道遠，會全力以赴支持及協助特首，並與問責團隊同心合力、與公務員團隊通力合作，不會辜負中央及特首的重托及寄望。

羅淑佩認為，文化、體育和旅遊都是重要的政策範疇，與香港經濟發展及市民生活息息相關，同時都向外展示香港中華文化底蘊、大都會繽紛色彩及城市活力，從而「說好香港故事」的好平台。

同時，羅淑佩表示，上任後會與業界商量，如何用好近日中央公布的一系列惠港措施，包括中央贈港大熊貓，以及重啟深圳居民「一簽多行」等；同時會做好一切準備，迎接啟德體育園啟用，並與廣東省及澳門特局攜手辦好全運會，務求令香港市民和國內外旅客都盡情參與、盡興而歸。

她強調深深明白局長責任重大，要克服的困難及挑戰絕對不少，她會與同事充份溝通、確定方向，帶領團隊邁步前行，亦會以最謙虛和務實的態度，積極聯繫對口機構及業界，深入坦誠交流。她說，十分期待聽取大家的意見及建議，期望與所有持分者一同為推動香港文化體育及旅遊業進一步發展作出貢獻。

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林世雄楊潤雄遭免職｜李家超：決定經一段時間觀察

被問到任命新官員的原因，李家超指決定經一段時間觀察，以及根據其未來的工作，判斷誰人適合創造更大效益、最有效施政，因未來要做大量工作，需追趕因社會運動及疫情而落後的時間及工作，認為新局長可發揮領導才能，具解說能力及主動性、有熱誠，「是肯做事及做成事的團隊」，符合其施政理念。

對於羅淑佩背景較少處理文體旅工作的經驗，被問到會否成「楊潤雄翻版」，李家超指世上無人是全知的，最重要個人有沒有素質，是否具領導能力、需要早介入問題、幫同事化解問題及挑戰、凝聚力量、多聽意見，爭取市民認同及支持。

林世雄楊潤雄遭免職｜葉劉淑儀讚新人選表現積極、有擔當

行政會議召集人葉劉淑儀表示，歡迎新的任命，形容兩位女士非常熟各自的政策範疇，工作表現積極、有擔當，讚羅淑佩工作主動、有新意。又感謝楊潤雄和林世雄過去兩年半的貢獻，「好辛苦、好多嘢做」。

葉劉淑儀續指，兩個政策局未來兩年半還有很多重任，認為換兩位年輕、有幹勁的女局長領軍是好事。

陳美寶和羅淑佩原分別是運輸及物流局和房屋局常任秘書長。

行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息 有事要即擔當主導角色

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陳美寶在1989年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，曾任財經事務及庫務局副秘書長，分別負責庫務及財經事務；2017年10月至2020年7月出任運輸署署長。

羅淑佩於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任和貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她同樣曾在多個決策局及部門服務，羅於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，亦曾出任政制及內地事務局副秘書長，並於2020年出任運輸署署長。去年8月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

林世雄楊潤雄遭免職｜文體旅局先後被特首點名

今年施政報告出爐後接連兩日，文體旅局先後3次被特首李家超點名，引政界熱議。其中，施政報告附篇中，李家超用150字點名文體旅局局長，要求局長必須盡快完成原定去年要公布的《文藝創意產業發展藍圖》，明言會監察進度，又着文體旅局可尋求指導和協助。

其後，李家超在立法會回應議員提問時，突然談及體系建設，均以文體旅局為例，強調局長要能獨當一面，不會每一次就一個事項成立一個委員會，否則會削弱政策局角色。

過去一段時間，政界不時有人點評司局長工作，對楊潤雄的評價，有人認為其不夠積極，亦有人認同該局工作量巨大，體育、旅遊事務都較受關注及切身，易遭指摘。去年郵輪碼頭甩轆，新民黨葉劉淑儀便公開撰文，批評楊企圖諉過營運商，區區幾條接駁巴士綫要勞煩卓永興牽動數十人，召開兩次統籌會議來補鑊。

林世雄楊潤雄遭免職｜李家超要求司局長具領導能力

李家超日前受訪時談及自己對司局長的要求，他希望，領導能發揮領導能力，主動出擊，「問題還未出現，最好能發現問題，然後矯正。」問題出現了，若是責任重疊，領導便要出來；若是不知責任誰屬，領導便要決定誰去做，「有模糊的地方要介入，不要浪費時間去討論誰先做，誰稍後做，無論怎樣，我決定今次由你做，你就做，以後可能是先例。」

他又希望政府官員讓市民覺得，政府了解市民的需要。要求各司局長經常透過媒體回應，在自己的社交媒體發放信息；當有事件發生，要立刻擔當主導角色，提高效率，並讓市民覺得政府知道問題出現，及去處理。

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