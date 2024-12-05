高官任命｜陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長　李家超指二人可令施政效益更大及最有效

▲ 林世雄、楊潤雄遭免職。

【林世雄 ／ 楊潤雄 ／ 陳美寶 ／ 羅淑佩】據新華社報道，國務院根據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務；運輸及物流局局長由陳美寶擔任，羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。行政長官李家超於今早（5日）11時30分見傳媒。

李家超表示，兩位新人選在政府服務35年，表現卓越，具充足領導、解說能力及具主動性、有改革意識，認同及支持其施政理念，指二人會努力貢獻香港社會。

陳美寶表示，任內會全力支持航空業恢復運力，會加強業界溝通、加強灣區協作；監察交通系統運作；與文體旅局、保安局通力合作，做好啟德體育園的演練工作，未來會帶領團隊積極求變，說好香港故事。

羅淑佩對任命感無比光榮，指文體旅是香港重要支柱，是說好香港故事的好平台，會與業界商量如何有效利用一系列中央惠港措施，會做好一切準備迎接啟德體育園啟用，並會廣東省、澳門合作辦好全運會。

被問到任命新官員的原因，李家超指決定經一段時間觀察，以及根據其未來的工作，判斷誰人適合創造更大效益、最有效施政，因未來要做大量工作，需追趕因社會運動及疫情而落後的時間及工作，認為新局長可發揮領導才能，具解說能力及主動性、有熱誠，「是肯做事及做成事的團隊」，符合其施政理念。

對於羅淑佩背景較少處理文體旅工作的經驗，被問到會否成「楊潤雄翻版」，李家超指世上無人是全知的，最重要個人有沒有素質，是否具領導能力、需要早介入問題、幫同事化解問題及挑戰、營聚力量、多聽意見，爭取市民認同及支持。

林世雄楊潤雄遭免職｜葉劉淑儀讚新人選表現積極、有擔當

行政會議召集人葉劉淑儀表示，歡迎新的任命，形容兩位女士非常熟各自的政策範疇，工作表現積極、有擔當，讚羅淑佩工作主動、有新意。又感謝楊潤雄和林世雄過去兩年半的貢獻，「好辛苦、好多嘢做」。

葉劉淑儀續指，兩個政策局未來兩年半還有很多重任，認為換兩位年輕、有幹勁的女局長領軍是好事。

陳美寶和羅淑佩原分別是運輸及物流局和房屋局常任秘書長。

行政改革｜李家超：要求司局長常透過社交媒體發放訊息 有事要即擔當主導角色

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳美寶在1989年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，曾任財經事務及庫務局副秘書長，分別負責庫務及財經事務；2017年10月至2020年7月出任運輸署署長。

羅淑佩於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任和貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她同樣曾在多個決策局及部門服務，羅於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，亦曾出任政制及內地事務局副秘書長，並於2020年出任運輸署署長。去年8月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

林世雄楊潤雄遭免職｜文體旅局先後被特首點名

今年施政報告出爐後接連兩日，文體旅局先後3次被特首李家超點名，引政界熱議。其中，施政報告附篇中，李家超用150字點名文體旅局局長，要求局長必須盡快完成原定去年要公布的《文藝創意產業發展藍圖》，明言會監察進度，又着文體旅局可尋求指導和協助。

其後，李家超在立法會回應議員提問時，突然談及體系建設，均以文體旅局為例，強調局長要能獨當一面，不會每一次就一個事項成立一個委員會，否則會削弱政策局角色。

過去一段時間，政界不時有人點評司局長工作，對楊潤雄的評價，有人認為其不夠積極，亦有人認同該局工作量巨大，體育、旅遊事務都較受關注及切身，易遭指摘。去年郵輪碼頭甩轆，新民黨葉劉淑儀便公開撰文，批評楊企圖諉過營運商，區區幾條接駁巴士綫要勞煩卓永興牽動數十人，召開兩次統籌會議來補鑊。

林世雄楊潤雄遭免職｜李家超要求司局長具領導能力

李家超日前受訪時談及自己對司局長的要求，他希望，領導能發揮領導能力，主動出擊，「問題還未出現，最好能發現問題，然後矯正。」問題出現了，若是責任重疊，領導便要出來；若是不知責任誰屬，領導便要決定誰去做，「有模糊的地方要介入，不要浪費時間去討論誰先做，誰稍後做，無論怎樣，我決定今次由你做，你就做，以後可能是先例。」

他又希望政府官員讓市民覺得，政府了解市民的需要。要求各司局長經常透過媒體回應，在自己的社交媒體發放信息；當有事件發生，要立刻擔當主導角色，提高效率，並讓市民覺得政府知道問題出現，及去處理。

回應接連遭特首點名 楊潤雄：唔覺得催促、唔需要想得太遠

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】