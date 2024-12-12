TOPick會員有獎｜大埔超級城最新潮流家電低至HK$1換購　送你Circus Boy Band 2025年月曆、鑰匙扣2個及紅酒 (30份)

大埔超級城呈獻《聖誕奇幻馬戲團》

新鴻基地產 (簡稱新地) 旗下的 大埔超級城 為大家預備了連串精彩節目，一起歡度普天同慶的聖誕節，今年呈獻由韓國知名設計團隊Circus Boy Band精心打造的《聖誕奇幻馬戲團》，在1,500平方呎的場地上營造出夢幻舞台，由造型奇趣的精靈引領大家暢遊馬戲團世界。大埔超級城亦準備多項聖誕新年節目和消費禮遇，讓顧客食買玩樂盡享滿分。

聖誕主題裝飾《聖誕奇幻馬戲團》

韓國設計團隊Circus Boy Band以馬戲團命名，今年為大埔超級城設計的聖誕裝飾，以繽紛的色彩、經典的馬戲團元素如旋轉木馬、熱氣球、帳篷等，巧妙地融入1,500平方呎舞台的各個角落，當中最矚目的是高達20呎的巨型鏡陣，想像置身於一個由無數鏡面組成的奇幻空間，每個角度都反射出不同的您，創造出令人目眩神迷的視覺效果。

在聖誕節期間，還有聖誕老人在馬戲團迎接前來參觀的客人，與大家selfie一番，留下珍貴的回憶。顧客即場捐款予大埔浸信會服務處，即可獲贈即影即有相片留念。

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互動體感遊戲「百發百中」穿雲箭

場內設有互動體感遊戲「百發百中」帶您體驗射擊的樂趣！只需撥動弓絃，就能在巨型螢幕上射出虛擬箭，「百發百中」不僅考驗您的眼力與準度，更能讓您與朋友家人一同競技，享受歡樂的互動時光。

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冬日感謝月 最新潮流家電低至HK$1換購

大埔超級城由2024年12月12日開始舉行冬日感謝月，推出3大激賞優惠，包括低至HK$1入手全場逾千件潮流家電、生活百貨及美妝產品，例如以HK$1換購最新iPhone 16 Pro、女生扮靚必備Dyson智能吹風造型器及最新最潮DJI Air 3S 無人航拍機等皇牌產品。12月7日更會舉行「冬日美食放題」，推出過千件人氣滋味零食，以低至HK$1超震撼價即場發售。顧客把握搶貨機會，盡情購物掃平貨，萬勿錯過！

新地冬日消費大抽獎 贏取最新電動房車

由即日起至2025年1月1日，大埔超級城聯同指定新地商場強勢推出「新地冬日消費大抽獎」，送出最新電動房車、人氣Samsung Galaxy Z Flip 5、名貴鑽石首飾和55寸4K電視等，消費同時可賺取Point Dollar，有機會贏取豐富獎品！The Point會員以電子貨幣單一消費滿HK$300即可獲得抽獎機會1次；滿HK$600即可獲得抽獎機會2次，每套合資格單據可獲最多20次抽獎機會，消費越多中獎機會越大！

冬日聖誕二重賞 送高達HK$700電子優惠券

由即日起至12月29日，逢星期六、日及公眾假期，大埔超級城推出聖誕消費驚喜優惠！顧客於場內以電子貨幣累積消費滿港幣3,000元，即可獲贈港幣200元電子優惠券；累積電子消費滿港幣6,000元，更可獲贈港幣500元電子優惠券，盡情享受聖誕購物樂趣，同時尊享精彩禮遇！

Circus Boy Band 2025年月曆限定版登場

充滿奇幻風格的Circus Boy Band成員們，將帶您進入一個充滿歡樂和冒險的奇幻世界。每月一幅精緻插畫，展現不同主題和故事，讓您感受Circus Boy Band的無限創意。獨特的設計和高品質印刷，是插畫愛好者的心頭好。數量有限，憑單一消費滿$400即可換領，讓Circus Boy Band陪伴您度過精彩的2025！

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創意狂想工作坊

商場特意為一眾小朋友度身訂造《聖誕創意狂想工作坊》，於聖誕佳節期間一起動動手做手作！一系列的DIY工作坊含STEAM元素，讓各位小朋友發揮無窮創意，天馬行空創造出DIY專屬、獨一無二的禮物，留下刻骨銘心的回憶。The Point會員憑4,000積分即可換領工作坊名額乙名，萬勿錯過，齊齊過一個趣味聖誕！

聖誕美食市集

2024年12月13日至22日大埔超級城搜羅琳瑯滿目的精品美食，從節日禮盒、聖誕甜點到精選美酒，應有盡有！

TOPick 新聞 送出「大埔超級城 x Circus Boy Band 2025年月曆、鑰匙扣2個及紅酒」(30份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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