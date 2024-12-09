糖水舖｜港女九龍城食老字號糖水呻貴　 網民見定價$XX稱：貴過食碟飯

▲ 港女九龍城食老字號糖水呻貴，網民見定價$XX稱：貴過食碟飯。

天氣轉涼，得閒時飲一碗熱騰騰的糖水暖身想必十分愜意。不過近日，有港女在Facebook「茶餐廳及美食」群組上傳圖片，指日前光顧九龍塘一間老字號糖水舖，發現其價格升幅大，惟「個人覺得唔算吸引」。網民了解糖水舖定價後亦認為價格過高。

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糖水舖｜一碗糖水要價$69

樓主日前光顧九龍城一間逾50年歷史的潮州特色糖水舖，惟女子發現該店價格上漲，一碗「蓮子綠豆邊薏米馬蹄沙清心丸」要價69元，遂表示「（糖水舖）價錢升幅犀利」，又感慨「（定價）誇張呀！糖水賣到呢個價錢太離譜！仲要喺舊區」，她指該店雖名氣大，但「個人覺得唔算吸引」。

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據圖片可見，女子點的「蓮子綠豆邊薏米馬蹄沙清心丸」以寬口碗盛裝，糖水用料較豐富。店內座位旁的牆面貼有部分招牌糖水價格，大多超60元，如「芒汁丸丸丸」64元、「川貝蓮子雪耳燉木瓜」65元、「王牌燕窩」318元，不過，亦有價格較低的甜品，如「鮮芒果果凍」40元。

糖水舖｜網民：貴過食碟飯

此事引起熱議，有網民認為該糖水舖定價啊過高，「貴，深圳見」、「係比遊客食」、「又貴又難食」、「貴過食碟飯」、「自取滅亡的價錢」、「呢啲咁嘅嘢點值69元？趕客」、「我都覺貴得太誇張，炒個小菜嘅價錢」，還有人表示，由於糖水價格過高，「已經戒咗喺香港出街食糖水」。

不過，亦有網民表示該店的糖水製作過程繁雜、耗時久，故定價較高，「我因為只食呢間嘅蓮子糖水，所以好奇查過有咩特別，佢話個蓮子由去皮去心到煮糖水要成6、7個鐘，呢啲都係要付出嘅」、「好多人留言話唔值，但每一樣都係手工心機嘢，自己整一次就明點解要賣呢個價」。

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