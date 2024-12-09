  • 18°C
香港時間：2024129日 (一) 01:02

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖水舖｜港女九龍城食老字號糖水呻貴　 網民見定價$XX稱：貴過食碟飯

社會

撰文： 王月明

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

港女九龍城食老字號糖水呻貴，網民見定價$XX稱：貴過食碟飯。

天氣轉涼，得閒時飲一碗熱騰騰的糖水暖身想必十分愜意。不過近日，有港女在Facebook「茶餐廳及美食」群組上傳圖片，指日前光顧九龍塘一間老字號糖水舖，發現其價格升幅大，惟「個人覺得唔算吸引」。網民了解糖水舖定價後亦認為價格過高。

糖水舖｜心太軟雪糕外賣送達已化水　港女食用后嘔吐入院

糖水舖｜一碗糖水要價$69

樓主日前光顧九龍城一間逾50年歷史的潮州特色糖水舖，惟女子發現該店價格上漲，一碗「蓮子綠豆邊薏米馬蹄沙清心丸」要價69元，遂表示「（糖水舖）價錢升幅犀利」，又感慨「（定價）誇張呀！糖水賣到呢個價錢太離譜！仲要喺舊區」，她指該店雖名氣大，但「個人覺得唔算吸引」。

點擊圖片放大
+3
+2

據圖片可見，女子點的「蓮子綠豆邊薏米馬蹄沙清心丸」以寬口碗盛裝，糖水用料較豐富。店內座位旁的牆面貼有部分招牌糖水價格，大多超60元，如「芒汁丸丸丸」64元、「川貝蓮子雪耳燉木瓜」65元、「王牌燕窩」318元，不過，亦有價格較低的甜品，如「鮮芒果果凍」40元。

糖水舖｜網民：貴過食碟飯

此事引起熱議，有網民認為該糖水舖定價啊過高，「貴，深圳見」、「係比遊客食」、「又貴又難食」、「貴過食碟飯」、「自取滅亡的價錢」、「呢啲咁嘅嘢點值69元？趕客」、「我都覺貴得太誇張，炒個小菜嘅價錢」，還有人表示，由於糖水價格過高，「已經戒咗喺香港出街食糖水」。

不過，亦有網民表示該店的糖水製作過程繁雜、耗時久，故定價較高，「我因為只食呢間嘅蓮子糖水，所以好奇查過有咩特別，佢話個蓮子由去皮去心到煮糖水要成6、7個鐘，呢啲都係要付出嘅」、「好多人留言話唔值，但每一樣都係手工心機嘢，自己整一次就明點解要賣呢個價」。

西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃

中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？

日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
10:10 2024/10/20
西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命
21:01 2024/12/01
日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命
中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？
12:22 2024/10/25
中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？
糖水舖｜心太軟雪糕外賣送達已化水　港女食用后嘔吐入院
12:19 2024/12/02
糖水舖｜心太軟雪糕外賣送達已化水　港女食用后嘔吐入院

你可能感興趣

西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
10:10 2024/10/20
西貢遊客｜內地客西貢食海鮮　遭索過千元加工費懷疑被呃
日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命
21:01 2024/12/01
日本料理｜小紅書女食「串燒」騷賬單呻貴　3人花費$8,457被網民質疑曬命
中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？
12:22 2024/10/25
中環糖水檔｜少女中環街邊打卡被糖水舖老闆娘狂鬧　網民質問：條街係你㗎？
九龍城 甜品糖水 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
中山美穗離世｜中山美穗真正死因出爐 經理人公司入浴時發生不幸意外
Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆　中醫師教煲滋潤湯水
Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆　中醫師教煲滋潤湯水
急症室最長等候時間（12月09日 時間00:05）
急症室最長等候時間（12月09日 時間00:05）
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔
中山美穗死因︱事務所公布中山美穗死因　前夫辻仁成首度開腔