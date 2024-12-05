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瓊瑤輕生｜瓊瑤離世驗屍結果出爐 　身穿紅色連身裙面容安詳終年86歲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【瓊瑤/平鑫濤／作家】知名作家瓊瑤於12月4日離世，享年86歲。當地檢察官依法檢驗，初步檢驗結果認定無他殺嫌疑，已向家屬開立檢驗證明書，並將遺體發還家屬處理後事。

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瓊瑤三代同堂 。（網上圖片）

瓊瑤輕生｜瓊瑤身穿紅色洋裝面容安詳

《還珠格格》、《𥦬外》作者瓊瑤，（4日）於台灣淡水區居所自盡身亡，享年86歲。瓊瑤身穿紅色洋裝面容安詳，而警方進行鑑證後，亦發現現場無外力介入痕跡。士林地檢署獲報後，晚間指派外勤檢察官前往第二殯儀館檢驗屍體。經檢察官依法檢驗，初步結果認為無他殺嫌疑，已開立驗屍證明書予家屬，並將遺體發還家屬處理後事。

據台媒報道，瓊瑤平日由兒媳擔任秘書，（4日）中午瓊瑤的63歲兒子請妻子到母親家中探望，看見她躺臥在房間，連忙報警求助，警方和消防局派員趕赴現場，救護人員發現瓊瑤已明顯死亡、沒有呼吸心跳，沒有送院。家屬稍後在瓊瑤房間書桌上發現遺書。

瓊瑤輕生｜遺書內容曝光

瓊瑤輕生消息傳出不久，其facebook貼出署名「淑玲代發」遺書，當中包括一首名為《當雪花飄落》，以及一段向親友和讀者的信，強調「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經「翩然」的去了！」遺書帖文，表示「我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事「作主」。另外還附有一段瓊瑤分享自己心路的影片，片中瓊瑤稱「這趟旅程走來辛苦顛簸，且喜也有各種精彩唱和」。

瓊瑤輕生｜輕生前發文悼念亡夫

不過平鑫濤於2019年病逝，瓊瑤輕生前於社交網發表的最後帖文，是上月28日發表題為《憶亡夫》的文章，藉此悼念結婚40年的亡夫平鑫濤，當中她寫下一段小詩，用語有點悲觀，內容如下：


不如歸去，多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝；兩個世界 ，幾許痴迷，幾載的離散，欲訴相思。這天上人間，可能再聚，聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去，啊啊，不如歸去

對於已離世5年多的丈夫平鑫濤，瓊瑤仍然充滿思念之情，當中她寫道：「加上臥床人事不知三年多，再加上失智忘記我的日子，早已超過十年！我終於可以再度面對我們那些美好的『當下』、『那間病房』、『花塚「、『在朋友家逗猫』和其他種種……很坦白的承認：『我多麼多麼的想你！』好的你，壞的你！」

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    • 瓊瑤輕生｜一代女作家傳奇一生

    瓊瑤一生經歷過3段戀愛，這位小說家私下也是一名戀愛腦，高考畢業後她結識了首任丈夫慶筠，當年慶筠向瓊瑤爸爸請教創作心得，因而邂逅了瓊瑤，兩人不顧瓊瑤媽咪的反對，於1959年結婚。

    不過隨著瓊瑤的寫作事業愈來愈好，慶筠心裡感不是味兒，更開始酗酒以及嗜賭，另外瓊瑤於著作中公開其初戀經歷，令慶筠感到不好受，最後於報章上撰文貶損瓊瑤，令瓊瑤向他提出離婚，這段婚姻只維持了5年。

    其後瓊瑤邂逅皇冠文化的社長平鑫濤，縱然男方已有妻兒，她卻不理家人反對與道德批判，最終平鑫濤跟妻子離婚，於瓊瑤41歲那年結婚，平鑫濤很寵愛瓊瑤，婚姻生活十分美滿之餘，瓊瑤更成為當代最知名的作家之一。

    瓊瑤輕生｜丈夫離世啟發倡議「安樂死」

    不過平鑫濤前妻林婉珍於2018年出書《往事浮光》爆料，親揭瓊瑤當「小三」的10宗罪，當中提及瓊瑤經常到訪其家，兼對原配林婉珍說：「如果你還愛他，不準備放棄他，就牢牢的守着他！只要你不給他機會，我就不會給他機會！」

    及至2019年，平鑫濤因失智症卧病在床，當年瓊瑤為了丈夫的尊嚴，拒絕醫生為平鑫濤插鼻胃管，因而跟繼子女起衝突，最終平鑫濤於92歲時離世，經歷喪夫之痛，令瓊瑤倡議「安樂死」。

    於上周發表的最後的帖文中，瓊瑤也提及對身後事的看法：

    喔，寄語天下的痴兒女，千萬不要讓你們的父母，變成這樣走向死亡。這是「殘忍」的！生命的最後一里路，不應該是這樣「無助、悽慘」的！這是愛的凌遲呀！我的心聲沒有人聽到，連你也聽不到。

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