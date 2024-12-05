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旅遊優惠｜永安旅遊一連3周大派優惠　酒店低至6折/機票激減$288/景點門票買一送一

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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永安旅遊一連3周大派優惠，酒店低至6折、機票激減$288、景點門票買一送一。

【旅遊優惠/親子遊】近年不少人會自製長假去旅行，今個12月永安旅遊一連3個星期推出聖誕、元旦、春節旅遊優惠，每日都有酒店、機票、以至船飛、景點門票折扣，想趁長假出外走走的朋友記得留意。

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永安旅遊優惠｜預訂酒店低至6折

永安旅遊於官網宣布，由12月2日至22日一連3星期推出不同旅遊優惠。首先酒店優惠方面，逢星期一、三晚上8點推出獨定限定酒店優惠，最高享6折優惠。

永安旅遊優惠｜機票最高減$288

此外，逢星期二、四中午12點推出全球機票優惠碼，當中白金及鑽石會員尊享只要購買機票滿1800元，最高減288元；而銀級會員或以上只要購買機票滿1800元，即減188元；銀級會員或以上無門檻即減$58元，優惠適用於全線機票。

另外，永安亦推出「聖誕、新年、春節限時連稅機票至抵價」優惠，只要使用指定渣打信用卡，使用推廣碼「SC180T」，預訂機票即減180元。

而逢星期五至日，72小時內訂購一單機票（總值滿2500元）以及一單酒店（總值1500元），並於明年底前完成，即可獲額外12,000積分，等於價值120元eMoney，可於永安旅遊時扣減。

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永安旅遊優惠｜景點門票買一送一

永安同時推各地包括日、韓、台、泰等吃喝玩樂體驗低至68折，部分景點門票買一送一，而澳門船票減50元、自由行套票減300元。欲知更多旅遊優惠詳情，可瀏覽永安旅遊網頁

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