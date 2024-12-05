羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績

▲ 羅淑佩任文體局局長。

【羅淑佩 / 楊潤雄 / 文體旅遊局】國務院據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務；運輸及物流局局長由陳美寶擔任，羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。而陳美寶和羅淑佩原分別是運輸及物流局和房屋局常任秘書長。

現年56歲羅淑佩早年就讀保祿六世書院，1989年取得香港中文大學聯合書院政治與行政學系社會科學學士學位，於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任和貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。

她曾在多個決策局及部門服務，羅於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，亦曾出任政制及內地事務局副秘書長，並於2020年出任運輸署署長。去年8月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

即將接任文體旅局局長的羅淑佩，是MIRROR成員陳卓賢的粉絲，不時現身「追星」場合；她現任房屋局常任秘書長，今屆李家超政府打擊濫用公屋力度，可說是歷屆之冠，收回單位成績斐然。

高官任命｜林世雄、楊潤雄遭免職 陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長

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羅淑佩丨基層出身石蔭邨長大

羅淑佩出身基層，在今年1月的房委會50周紀念特刊《安居》內，羅淑佩透露，原來童年一直在石蔭邨長大，最懷念街坊鄰里之間的人情味，而當年居於邨內的同學仔，至今仍有幾位維繫至今成為「閨蜜」。

當時自稱「公屋妹」的羅淑佩坦言，上天安排很奇妙，稱：「20多年的公屋住戶經驗，實在是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」

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羅淑佩丨支持MIRROR成員陳卓賢

羅淑佩另一廣為網民討論，就是她是人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）。她在今年10月接受港台節目《舊日的足跡》訪問，被主持人車淑梅問到，她喜歡歌手陳卓賢，會否擔心被外界稱為「追星」署長。

在訪問中，她談及追星是好自然的事，作為娛樂，可以讓自己放鬆一下，但強調自己並非「追星」，只是有自己喜歡的歌手，有看演唱會，但好少出席聚會，更反問為何不可以做一些大家都做的事情。她說，自己最近都好喜歡留意國家乒乓球隊，在早前國家金牌運動員訪港期間，她有機會與國家隊男子乒乓代表馬龍合照握手，都感到好開心。

她又透露在成長及讀書的時候，是譚詠麟、張國榮、陳百強及Beyond的粉絲。

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羅淑佩丨享受單身生活

羅淑佩之後又被問到，Ian是否符合她理想伴侶形象，她驚訝回應指：「下？我做得佢阿媽有找喎」，又表示，「我覺得如果有個咁嘅仔就唔錯啦，不過我單身、我冇啫」。

車淑梅再追問有關羅淑佩的感情生活時，羅淑佩回應指：「就係一個人囉」，被問到是否因為太忙，她表示：「天意嚟嘅」，又指自己沒有追求感情生活。至於是否要求太高？羅淑佩指，「冇嗰喎，不過去到我呢啲年紀就唔再傾呢個問題啦」。

在工作上，她也交出成績。作為房屋局常任秘書長，今屆政府打擊濫用公屋力度，可說是歷屆之冠，收回單位更是成績斐然。過去兩年多，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位，共約5,000個，等同興建一條中型屋邨的單位數目。

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