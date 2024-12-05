  • 22°C
香港時間：2024125日 (四) 12:36

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 瓊瑤 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

羅淑佩任文體局局長。

【羅淑佩 / 楊潤雄 / 文體旅遊局】國務院據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務；運輸及物流局局長由陳美寶擔任，羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。而陳美寶和羅淑佩原分別是運輸及物流局和房屋局常任秘書長。

現年56歲羅淑佩早年就讀保祿六世書院，1989年取得香港中文大學聯合書院政治與行政學系社會科學學士學位，於1989年7月加入政府，曾任職勞工主任和貿易主任職系，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。

她曾在多個決策局及部門服務，羅於2010年8月至2016年9月出任旅遊事務副專員，亦曾出任政制及內地事務局副秘書長，並於2020年出任運輸署署長。去年8月15日升任房屋局常任秘書長／房屋署署長。

即將接任文體旅局局長的羅淑佩，是MIRROR成員陳卓賢的粉絲，不時現身「追星」場合；她現任房屋局常任秘書長，今屆李家超政府打擊濫用公屋力度，可說是歷屆之冠，收回單位成績斐然。

高官任命｜林世雄、楊潤雄遭免職　陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長

點擊圖片放大
+4
+3

羅淑佩丨基層出身石蔭邨長大

羅淑佩出身基層，在今年1月的房委會50周紀念特刊《安居》內，羅淑佩透露，原來童年一直在石蔭邨長大，最懷念街坊鄰里之間的人情味，而當年居於邨內的同學仔，至今仍有幾位維繫至今成為「閨蜜」。

當時自稱「公屋妹」的羅淑佩坦言，上天安排很奇妙，稱：「20多年的公屋住戶經驗，實在是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」

點擊圖片放大
+3
+2

羅淑佩丨支持MIRROR成員陳卓賢

羅淑佩另一廣為網民討論，就是她是人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）。她在今年10月接受港台節目《舊日的足跡》訪問，被主持人車淑梅問到，她喜歡歌手陳卓賢，會否擔心被外界稱為「追星」署長。

在訪問中，她談及追星是好自然的事，作為娛樂，可以讓自己放鬆一下，但強調自己並非「追星」，只是有自己喜歡的歌手，有看演唱會，但好少出席聚會，更反問為何不可以做一些大家都做的事情。她說，自己最近都好喜歡留意國家乒乓球隊，在早前國家金牌運動員訪港期間，她有機會與國家隊男子乒乓代表馬龍合照握手，都感到好開心。

她又透露在成長及讀書的時候，是譚詠麟、張國榮、陳百強及Beyond的粉絲。

點擊圖片放大
+6
+5

羅淑佩丨享受單身生活

羅淑佩之後又被問到，Ian是否符合她理想伴侶形象，她驚訝回應指：「下？我做得佢阿媽有找喎」，又表示，「我覺得如果有個咁嘅仔就唔錯啦，不過我單身、我冇啫」。

車淑梅再追問有關羅淑佩的感情生活時，羅淑佩回應指：「就係一個人囉」，被問到是否因為太忙，她表示：「天意嚟嘅」，又指自己沒有追求感情生活。至於是否要求太高？羅淑佩指，「冇嗰喎，不過去到我呢啲年紀就唔再傾呢個問題啦」。

在工作上，她也交出成績。作為房屋局常任秘書長，今屆政府打擊濫用公屋力度，可說是歷屆之冠，收回單位更是成績斐然。過去兩年多，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位，共約5,000個，等同興建一條中型屋邨的單位數目。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
錢國偉遺孀｜陳宛蔚帶6歲女兒做義工學習惜福　走出喪夫陰霾不再懼怕談死亡：計劃趕唔上變化

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

高官任命｜陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長　李家超指二人可令施政效益更大及最有效
今日 11:38
高官任命｜陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長　李家超指二人可令施政效益更大及最有效
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
15:33 2024/07/12
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
輪候公屋｜羅淑佩指年輕人「躺平」等上樓非主流　置業難度收窄勉勵有意者付諸實行
12:25 2024/08/12
輪候公屋｜羅淑佩指年輕人「躺平」等上樓非主流　置業難度收窄勉勵有意者付諸實行
署長分享｜Ian符理想伴侶條件？　羅淑佩笑言：有個咁嘅仔就唔錯啦！
16:05 2024/10/13
署長分享｜Ian符理想伴侶條件？　羅淑佩笑言：有個咁嘅仔就唔錯啦！
打擊濫用公屋｜羅淑佩料單位收回量持續處高位　揭14公屋戶有內地物業
16:52 2024/10/13
打擊濫用公屋｜羅淑佩料單位收回量持續處高位　揭14公屋戶有內地物業

你可能感興趣

高官任命｜陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長　李家超指二人可令施政效益更大及最有效
今日 11:38
高官任命｜陳美寶、羅淑佩接任運流局長及文體旅局長　李家超指二人可令施政效益更大及最有效
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
15:33 2024/07/12
青年置業｜房委會擬推計劃助青年置業儲蓄　羅淑佩：鼓勵勿躺平依賴公屋
輪候公屋｜羅淑佩指年輕人「躺平」等上樓非主流　置業難度收窄勉勵有意者付諸實行
12:25 2024/08/12
輪候公屋｜羅淑佩指年輕人「躺平」等上樓非主流　置業難度收窄勉勵有意者付諸實行
政治 網絡熱話 Mirror 陳卓賢 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
高鈞賢太太︱不甘老婆被網上攻擊　高鈞賢護妻回應稱早知太太曾結婚
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
珍惜生命︱前優才小學校長聶敏涉挪用逾千萬元　被控盜竊罪上庭前墮樓亡
劉家昌逝世｜章立衡當年被迫唱《唸你》音樂路劃上句號　劉家昌兒子回應父親離世：感到震驚也很疑惑
劉家昌逝世｜章立衡當年被迫唱《唸你》音樂路劃上句號　劉家昌兒子回應父親離世：感到震驚也很疑惑