讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢

▲ 女學生腳痛坐關愛座，遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」，1句反駁獲力撐：好勇敢。

【讓座爭議／關愛座／地鐵讓位／讓座文化】關愛座原意是讓座給有需要的人，近年卻引起不少爭議。台灣一名女學生近日乘搭巴士時，因腳痛坐在關愛座（台灣稱「博愛座」）休息，詎料遭一位阿婆用推車撞腳和踩腳，逼迫她讓座，女學生最終1句反駁獲讚「好勇敢」。

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讓座爭議｜女學生腳痛坐博愛座 遭阿婆逼讓位

該名女學生的媽媽2日（周一）晚在社交平台Threads發布多段影片，講述女兒被老婦逼迫讓座事件。她表示，女兒因為長時間腳痛，早上看完醫生後回學校上課，放學乘搭巴士時就遇到一位「阿嬤」逼讓座。

先是用她推車弄到我女兒腳，後來更誇張直接一直踩她，為的是要我女兒讓座。

影片為女學生所攝，從中可見，當時車廂擠滿乘客，一名老婦一直在旁邊訓斥該名女學生，「你們也會老的一天，如果是你的長輩你什麼感想？」見老婦一直説話，最終女學生忍無可忍反駁，

就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座。

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而老婦仍不依不撓，還指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座」，之後沒有再出聲，車廂回復平靜。樓主又補充，老婦一開始指責其女兒「沒教養」，「她說受傷又怎麼樣，你就是應該讓位給老人家」，由於阿婆「一直碎念」，女兒才會拍下影片，

她到家時委屈的都哭了……我不在現場，這是女兒錄的影片，但我安慰我女兒她已經很勇敢地為自己發聲，雖然她聲音都在顫抖了。

樓主又感謝當時有2名陌生乘客幫忙保護女兒「不被阿嬤照到學號」，也感謝旁邊同校同學暖心送上糖果「要我女兒不要不開心」。

讓座爭議｜網民批評阿婆行為離譜

帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛批評阿婆行為離譜，「這種欺負人的老人家太過分了，直接請司機開到警察局處理才對，妹妹受委屈了」、「最討厭這種倚老賣老的人，怕沒位置坐怎麽不去搭計程車呢？幹嘛情緒勒索別人」。

亦有不少網民大讚女學生「做得好」，「已經很勇敢」、「懂得堅持自己的立場保護自己」，並建議「交通部大肆宣傳「博愛座」的定義，甚至張貼海報在公車上，好讓真的需要座位的年輕人有所憑據，不讓長輩們過多的無理要求」。

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