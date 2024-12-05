  • 23°C
香港時間：2024125日 (四) 15:10

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

讓座爭議｜女學生腳痛坐關愛座遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」　1句反駁獲力撐：好勇敢

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

女學生腳痛坐關愛座，遭阿婆踩腳逼讓座批「沒教養」，1句反駁獲力撐：好勇敢。

【讓座爭議／關愛座／地鐵讓位／讓座文化】關愛座原意是讓座給有需要的人，近年卻引起不少爭議。台灣一名女學生近日乘搭巴士時，因腳痛坐在關愛座（台灣稱「博愛座」）休息，詎料遭一位阿婆用推車撞腳和踩腳，逼迫她讓座，女學生最終1句反駁獲讚「好勇敢」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

讓座爭議｜女學生腳痛坐博愛座 遭阿婆逼讓位

該名女學生的媽媽2日（周一）晚在社交平台Threads發布多段影片，講述女兒被老婦逼迫讓座事件。她表示，女兒因為長時間腳痛，早上看完醫生後回學校上課，放學乘搭巴士時就遇到一位「阿嬤」逼讓座。

先是用她推車弄到我女兒腳，後來更誇張直接一直踩她，為的是要我女兒讓座。

影片為女學生所攝，從中可見，當時車廂擠滿乘客，一名老婦一直在旁邊訓斥該名女學生，「你們也會老的一天，如果是你的長輩你什麼感想？」見老婦一直説話，最終女學生忍無可忍反駁，

就沒有規定誰可以坐，今天我是有需要的學生，那我就可以坐博愛座。

點擊圖片放大
+3
+2

而老婦仍不依不撓，還指「台灣教育失敗，我們這一代不會這樣，孫子看到會讓座」，之後沒有再出聲，車廂回復平靜。樓主又補充，老婦一開始指責其女兒「沒教養」，「她說受傷又怎麼樣，你就是應該讓位給老人家」，由於阿婆「一直碎念」，女兒才會拍下影片，

她到家時委屈的都哭了……我不在現場，這是女兒錄的影片，但我安慰我女兒她已經很勇敢地為自己發聲，雖然她聲音都在顫抖了。

樓主又感謝當時有2名陌生乘客幫忙保護女兒「不被阿嬤照到學號」，也感謝旁邊同校同學暖心送上糖果「要我女兒不要不開心」。

讓座爭議｜網民批評阿婆行為離譜

帖文曝光後引起大量網民熱議，紛紛批評阿婆行為離譜，「這種欺負人的老人家太過分了，直接請司機開到警察局處理才對，妹妹受委屈了」、「最討厭這種倚老賣老的人，怕沒位置坐怎麽不去搭計程車呢？幹嘛情緒勒索別人」。

亦有不少網民大讚女學生「做得好」，「已經很勇敢」、「懂得堅持自己的立場保護自己」，並建議「交通部大肆宣傳「博愛座」的定義，甚至張貼海報在公車上，好讓真的需要座位的年輕人有所憑據，不讓長輩們過多的無理要求」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+6
+5

——

相關報道：

讓座爭議｜老翁地鐵強拉孕婦逼讓座　乘客睇唔過眼合力阻止

讓座爭議｜逼後生女讓關愛座不成　老翁脫口辱罵「豬狗不如」被捕咁判刑

網絡熱話｜OL返工12小時疲憊不堪　被長者逼讓座頭撞柱滿臉血　關鍵畫面曝光還清白

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
讓座爭議｜地鐵睡着沒及時讓座　男子遭長者一家四口辱罵讓座後仍被閙：30幾歲還坐地鐵
10:24 2024/05/10
讓座爭議｜地鐵睡着沒及時讓座　男子遭長者一家四口辱罵讓座後仍被閙：30幾歲還坐地鐵
【讓座爭議】打工仔頭暈坐關愛座休息　不滿孕婦1個動作逼讓座似奉旨
12:38 2023/01/13
【讓座爭議】打工仔頭暈坐關愛座休息　不滿孕婦1個動作逼讓座似奉旨

你可能感興趣

讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
讓座爭議｜地鐵睡着沒及時讓座　男子遭長者一家四口辱罵讓座後仍被閙：30幾歲還坐地鐵
10:24 2024/05/10
讓座爭議｜地鐵睡着沒及時讓座　男子遭長者一家四口辱罵讓座後仍被閙：30幾歲還坐地鐵
【讓座爭議】打工仔頭暈坐關愛座休息　不滿孕婦1個動作逼讓座似奉旨
12:38 2023/01/13
【讓座爭議】打工仔頭暈坐關愛座休息　不滿孕婦1個動作逼讓座似奉旨
健康問題 痛症 健康養生 網絡熱話 關愛座

最高瀏覽

瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤離世｜瓊瑤家中輕生亡　享年86歲　長文遺書曝光
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
瓊瑤輕生｜瓊瑤輕生前撰文悼念亡夫　曾提倡「安樂死」：生命最後一里路不應這樣無助
高官任命｜新任運流局長未來四大工作範疇　焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議
高官任命｜新任運流局長未來四大工作範疇　焦點：網約車平台規管制度明年訂定立法建議
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月05日 時間12:05）
TOPick好物試用｜集電飯煲+壓力煲+真空煲多功能於一身　送你Smartech "Multi Chef” 智能高速煲 (價值$1498) (12份)
TOPick好物試用｜集電飯煲+壓力煲+真空煲多功能於一身　送你Smartech "Multi Chef” 智能高速煲 (價值$1498) (12份)