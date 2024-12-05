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「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」

社會

撰文： 傅流螢

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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楊潤雄被免職後發文表示：「踏上人生另一階段。」

特首李家超上任約兩年半，終於出手換人，「雙雄」局長楊潤雄、林世雄被免職，兩位女將羅淑佩及陳美寶上位，分別接任文體旅局及運流局。

楊潤雄被免職有跡可循，政商界不少人不解為何林世雄，尤其過往民調顯示，林世雄民望不算低。

其實，近年在官場及政圈中，一直有「雙雄」的傳說。而楊潤雄被換，亦是早有先兆，最明顯是施政報告出爐後接連兩日，文體旅局先後3次被特首李家超點名。施政報告附篇中，李家超用150字點名文體旅局局長，要求他必須盡快完成原定去年要公布的《文藝創意產業發展藍圖》，明言會監察進度，又着文體旅局可尋求指導和協助。

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其後，李家超在立法會回應議員提問時，突然談及體系建設，均以文體旅局為例，強調局長要能獨當一面，不會每一次就一個事項成立一個委員會，否則會削弱政策局角色。

過去一段時間，政界不時有人點評司局長工作，對楊潤雄的評價，有人認為其不夠積極，亦有人認同該局工作量巨大，體育、旅遊事務都較受關注及切身，易遭指摘。去年郵輪碼頭甩轆，新民黨葉劉淑儀便公開撰文，批評楊企圖諉過營運商，區區幾條接駁巴士綫要勞煩卓永興牽動數十人，召開兩次統籌會議來補鑊。

議員指林世雄執行力、解說能力較弱

至於林世雄，官場和議員亦指其工作上未夠積極主動，有些力不從心，執行力和解說能力不強，在立法會接受議員口頭質詢時未能暢順表達自己的意見及回應質疑。

對於郵輪碼頭甩轆，多人認為主責文體旅的楊潤雄要負最大責任，不過，交通方面，則是由林世雄負責。類似的交通亂象，還有除夕跨年煙花倒數後，有內地旅客即晚趕返內地，直通巴士站大排長龍，皇崗口岸迫滿人。以及去年颱風「小犬」襲港期間，大批旅客滯留機場，不少人通宵等候的士。

楊潤雄回應被免職

李家超冀司局長遇到問題主動出擊

有資深政界中人留意特首李家超近日受訪時，認為二人正是未能達到李家超心中的要求而遭免職。「他需要的不是問題出現，還不知道怎麼處理的人。」

李家超明言，希望領導能發揮領導能力，主動出擊，「問題還未出現，最好能發現問題，然後矯正。」問題出現了，若是責任重疊，領導便要出來；若是不知責任誰屬，領導便要決定誰去做。當有事件發生，要立刻擔當主導角色，提高效率，並讓市民覺得政府知道問題出現，及去處理。

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