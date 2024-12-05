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「雙雄」被免職早有先兆　楊潤雄：天空海闊 踏上人生另一階段

社會

撰文： 傅流螢

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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「雙雄」局長免職兩女將上位，早有先兆。（資料圖片）

特首李家超上任約兩年半，終於出手換人，「雙雄」局長楊潤雄、林世雄被免職，兩位女將羅淑佩及陳美寶上位，分別接任文體旅局及運輸局。

楊潤雄在社交平台回應被免職，他說：

謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。

楊潤雄回應被免職

今次變動在官場及政圈中，已傳聞多時，早有先兆，有跡可尋。今年施政報告出爐後接連兩日，文體旅局先後3次被特首李家超點名，已引政界熱議，覺得。其中，施政報告附篇中，李家超用150字點名文體旅局局長，要求局長必須盡快完成原定去年要公布的《文藝創意產業發展藍圖》，明言會監察進度，又着文體旅局可尋求指導和協助。

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其後，李家超在立法會回應議員提問時，突然談及體系建設，均以文體旅局為例，強調局長要能獨當一面，不會每一次就一個事項成立一個委員會，否則會削弱政策局角色。

過去一段時間，政界不時有人點評司局長工作，對楊潤雄的評價，有人認為其不夠積極，亦有人認同該局工作量巨大，體育、旅遊事務都較受關注及切身，易遭指摘。去年郵輪碼頭甩轆，新民黨葉劉淑儀便公開撰文，批評楊企圖諉過營運商，區區幾條接駁巴士綫要勞煩卓永興牽動數十人，召開兩次統籌會議來補鑊。

至於林世雄，有議員亦指其工作上未夠積極主動，在立法會接受議員口頭質詢時未能暢順表達自己的意見及回應質疑，解說能力不強。

結果，《文藝創意產業發展藍圖》公佈後，楊潤雄就功成身退。林世雄在大欖隧道收費方案公佈後，同告退場。

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