聽覺健康｜KOLOR主音蘇浩才疑耳中風左耳突失聰　感激老婆盧巧音機警搵醫生【附醫生拆解突發性失聰成因】

【突發性失聰/蘇浩才/盧巧音】樂隊KOLOR主音蘇浩才Sammy左耳突然失聰,老婆盧巧音醒目立刻找醫生,及時發現有菌入耳,懷疑是耳中風。有本港耳鼻喉專科醫生指出,90%人發病無確切病因,而40歲以上人士較高危。

46歲香港搖滾樂隊KOLOR主唱蘇浩才(Sammy)昨日(4日)在Instagram發文,透露自己一覺醒來突然左耳失聰,起初以為「有耳屎塞住」,幸好老婆盧巧音醒目,立刻致電醫生求醫。經醫生檢查後發現有細菌入耳導致神經發炎,有可能導致耳中風,並立刻轉介去聽力中心做聽力測試。他上載一張聽力中心的轉介信照片,上面寫著「sudden hearing loss」,即突發性失聰。

Anyway點都好,多謝老婆機警,多謝馮醫生,就算之後好唔好得返都唔驚得咁多,let it be and be strong。我問醫生咁做唔做得運動,佢話啲藥食咗會好精神,唱歌同運動都會好咗,Think on the bright side, and hope for the best。