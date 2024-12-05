聽覺健康｜KOLOR主音蘇浩才疑耳中風左耳突失聰　感激老婆盧巧音機警搵醫生【附醫生拆解突發性失聰成因】

【突發性失聰／蘇浩才／盧巧音】樂隊KOLOR主音蘇浩才Sammy左耳突然失聰，老婆盧巧音醒目立刻找醫生，及時發現有菌入耳，懷疑是耳中風。有本港耳鼻喉專科醫生指出，90％人發病無確切病因，而40歲以上人士較高危。

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聽覺健康｜蘇浩才突然失聰 幸有盧巧音即搵醫生求醫

46歲香港搖滾樂隊KOLOR主唱蘇浩才（Sammy）昨日（4日）在Instagram發文，透露自己一覺醒來突然左耳失聰，起初以為「有耳屎塞住」，幸好老婆盧巧音醒目，立刻致電醫生求醫。經醫生檢查後發現有細菌入耳導致神經發炎，有可能導致耳中風，並立刻轉介去聽力中心做聽力測試。他上載一張聽力中心的轉介信照片，上面寫著「sudden hearing loss」，即突發性失聰。

Anyway點都好，多謝老婆機警，多謝馮醫生，就算之後好唔好得返都唔驚得咁多，let it be and be strong。我問醫生咁做唔做得運動，佢話啲藥食咗會好精神，唱歌同運動都會好咗，Think on the bright side, and hope for the best。

▲ Sammy突然左耳失聰。（IG@sammysokolor）

蘇浩才熱愛長跑，雖然耳朵暫時失聰，但他仍不忘問醫生能否做運動，亦對於恢復聽力抱以平常心。不少歌手好友和粉絲亦留言祝他早日康復。Sammy亦有更新病情，指自己已經在服用類固醇，服藥期間非常「hyper」，無阻他繼續練跑。

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蘇浩才與同是歌手的老婆盧巧音（Candy）熱愛長跑，不時上載練跑和比賽相片，兩人甜蜜一起參賽，生活幸福美滿。過往盧巧音亦曾一度出現情緒問題，Sammy亦無條件陪伴在側，夫婦結婚踏入第11個年頭，仍互相扶持，可見情比金堅。

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聽覺健康｜90％人發病無確切病因

耳鼻喉科專科醫生黃翠欣曾就突發性神經性失聰作出解說，指俗稱「耳中風」的突發性神經性失聰大多源於病毒感染，聽力受損的程度因人而異，有機會一下子大跌數十分貝。面對此症，最重要是及早求醫，切勿拖延，否則可造成無法逆轉的聽力損傷。

黃翠欣解釋，突發性神經性失聰屬耳鼻喉科急症，90％病人找不到確切病因。醫學界一般認為此症與病毒感染或聽神經血管閉塞有關，其餘10%病症可因創傷、聽覺神經瘤或免疫系統疾病所致。而此症可發生在任何年齡層，研究顯示40歲以上患者居多，男女均等。風險因素如下：

受病毒感染，使內耳耳窩毛細胞產生炎症：休息不足、免疫力下降均增加病毒感染機會。一般常見的上呼吸道感染病毒，均有機會引起此症，其中帶狀疱疹病毒會潛伏於曾出水痘的人體內，待免疫力變差時就有機會復發。

內耳神經血管閉塞，影響內耳血液循環：60歲以上、患三高的病人較常見。高血壓引致血管硬化，糖尿病誘發微絲血管毛病，膽固醇堆積在血管壁上，形成動脈粥樣硬化斑塊。

1%-3%人患良性聽覺神經瘤，聽力神經受壓致聽力下降

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