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親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食焗生蠔/即煮鮑魚/波士頓龍蝦

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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尖沙咀港青酒店自助餐買一送二，$257起任食焗生蠔、即煮鮑魚、波士頓龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】港人一向愛吃自助餐，尖沙咀港青酒店推出聖誕自助餐買一送二，12月5日中午12時起於KKday開搶，人均低至$257（未加一）任食，焗生蠔、即煮鮑魚、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳，即睇詳情！

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自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二

尖沙咀港青酒店再臨閣即日起至2025年1月5日供應「愛在聖誕」自助晚餐，精選美食包括焗生蠔、脆皮咸豬手、脆椒炒蝦球、脆炸蟹腳、燒T骨羊扒、即煎虎蝦、即煎鯛魚、即煮鮑魚、烤有骨西冷。海鮮有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹（星期五、六、日、公眾假期及其前夕供應）、龍蝦鉗等。另外還有意式奶凍、法式榛子泡芙、藍莓芝士餅等甜品。

再臨閣亦將於2025年1月6日起供應印度風情自助晚餐，除了必吃波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、龍蝦仔等海鮮，還有多款特色熱葷，包括印度脆炸魚塊、燒天多尼雞脾、腰果蝦咖喱、印度雞肉釀脆球等等。甜品選擇亦相當豐富，有印度曲奇、印度米布甸、銀鉑牛乳糕、印度芒果乳酪等。

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自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年12月5日12:00至12月17日23:59
用餐日期：2024年12月6日至2025年1月19日（2024年12月21日至2025年1月1日除外）
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）

【KKday – 買一送二】「愛在聖誕」/「印度風情」自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小） 
星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小）
*預訂1位成人送1位成人及1位3至11歲小童
預訂連結：【KKday網站

【KKday – 買二送二】「愛在聖誕」/「印度風情」自助晚餐
用餐時間：18:15 – 21:30
優惠價：
星期一至四 $1,604/4 位，平均$401/位（原價$2,939/4位）
星期五至日、假期及前夕 $1,844/4位，平均$461/位（原價$3,379/4位）
預訂連結：【KKday網站

【KKday – 買一送一】平日自助午餐｜小童/ 長者
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：星期一至五，公眾假期除外
長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位） 
小童（3–11歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位）
*必需同時至少一位成人同行（$278/位)
預訂連結：【KKday網站

【KKday – 買一送一】週末假日早午自助餐
用餐時間：11:45 – 14:30
優惠價：星期六至日及公眾假期
長者（60 歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位） 
*必需同時購買至少一位成人（$359/位）
預訂連結：【KKday網站

更多自助餐優惠：

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二　$489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

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