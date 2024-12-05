親子自助餐｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二　$257起任食焗生蠔/即煮鮑魚/波士頓龍蝦

▲ 尖沙咀港青酒店自助餐買一送二，$257起任食焗生蠔、即煮鮑魚、波士頓龍蝦。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐/美食優惠】港人一向愛吃自助餐，尖沙咀港青酒店推出聖誕自助餐買一送二，12月5日中午12時起於KKday開搶，人均低至$257（未加一）任食，焗生蠔、即煮鮑魚、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳，即睇詳情！

最新影片：

自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐買一送二

尖沙咀港青酒店再臨閣即日起至2025年1月5日供應「愛在聖誕」自助晚餐，精選美食包括焗生蠔、脆皮咸豬手、脆椒炒蝦球、脆炸蟹腳、燒T骨羊扒、即煎虎蝦、即煎鯛魚、即煮鮑魚、烤有骨西冷。海鮮有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹（星期五、六、日、公眾假期及其前夕供應）、龍蝦鉗等。另外還有意式奶凍、法式榛子泡芙、藍莓芝士餅等甜品。

再臨閣亦將於2025年1月6日起供應印度風情自助晚餐，除了必吃波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、龍蝦仔等海鮮，還有多款特色熱葷，包括印度脆炸魚塊、燒天多尼雞脾、腰果蝦咖喱、印度雞肉釀脆球等等。甜品選擇亦相當豐富，有印度曲奇、印度米布甸、銀鉑牛乳糕、印度芒果乳酪等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

自助餐優惠｜尖沙咀港青酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年12月5日12:00至12月17日23:59

用餐日期：2024年12月6日至2025年1月19日（2024年12月21日至2025年1月1日除外）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣（南座四樓）

【KKday – 買一送二】「愛在聖誕」/「印度風情」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $848/2大1小，平均$282.7/位（原價$1,962/2大1小）

星期五至日、假期及前夕 $975/2大1小，平均$325/位（原價$2,270/2大1小）

*預訂1位成人送1位成人及1位3至11歲小童

預訂連結：【KKday網站】

【KKday – 買二送二】「愛在聖誕」/「印度風情」自助晚餐

用餐時間：18:15 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $1,604/4 位，平均$401/位（原價$2,939/4位）

星期五至日、假期及前夕 $1,844/4位，平均$461/位（原價$3,379/4位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday – 買一送一】平日自助午餐｜小童/ 長者

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：星期一至五，公眾假期除外

長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位）

小童（3–11歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位）

*必需同時至少一位成人同行（$278/位)

預訂連結：【KKday網站】

【KKday – 買一送一】週末假日早午自助餐

用餐時間：11:45 – 14:30

優惠價：星期六至日及公眾假期

長者（60 歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）

小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）

*必需同時購買至少一位成人（$359/位）

預訂連結：【KKday網站】

更多自助餐優惠：

親子自助餐｜文華東方酒店自助餐突發買二送二 $489起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹腳

親子自助餐｜東涌世茂喜來登酒店自助餐買二送一 $299起歎波士頓龍蝦/松露牛油扇貝/紅酒燴牛面頰

親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店自助餐買一送一 $266起任食龍蝦/魚子醬/和牛牛肩扒

親子自助餐｜尖沙咀金域假日酒店自助餐買一送一 人均$285起任食龍蝦/長腳蟹/和牛

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】