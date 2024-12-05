屋邨妹奮鬥史︱嚴厲打擊濫用公屋強調冇世襲制　公屋妹羅淑佩升呢文體旅局局長

【羅淑佩/公屋/打擊富戶/濫用公屋】出身石蔭邨的房屋署署長羅淑佩，升職文體旅局局長，她上任房屋署署長後，大力打擊濫用公屋有功，截至今年九月底，收回1400個公屋單位，而她曾在訪問中強調公屋沒有世襲制，鼓勵年輕人走上置業階梯向上流動。

最新影片:

羅淑佩於1989年取得香港中文大學聯合書院政治與行政學系社會科學學士學位同年加入港府，先後出任多個職，一直向上流動，接任房屋署署長後高調打擊公屋而在政界聞名，更推出舉報濫用公屋獎勵，令房屋署成功收回單位的實名舉報人士提供3000元獎賞及感謝狀作為嘉許，而且她是「MIRROR」成員陳卓賢lan的歌迷，多次被拍到接對方機，因而聲名大噪。

▲ 新任命文體旅局局長羅淑佩。馮漢柱攝

屋邨妹奮鬥史︱羅淑佩強調公屋沒有世襲制度

羅淑佩童年時在石蔭邨公屋長大，足足有廿多年住公屋的經驗，大學畢業後才遷出單位，而父母就由石蔭邨搬往安蔭邨。直到媽媽過世，羅淑佩就為爸爸購入一個單位，將公屋歸還，讓出來給下一個家庭。她鼓勵年輕人向上流動，在置業階梯爬上去，她強調公屋沒有世襲制度，並非一出生就住到老，而是希望提供一個流轉和上游的機會給市民。

屋邨妹奮鬥史︱羅淑佩年輕人有能力要置業

羅淑佩早前接受訪問時表示，公屋沒有世襲制度，她解釋，若戶主兩夫婦其中一人去世，另一人可繼續居住；但若兩人均已百年歸老，房署不會直接把戶主轉給子女，而是會先審查子女的入息是否符合申請公屋的資產和入息限制。對於網上金句「得公屋得天下」、住公屋是「人生勝利組」，對此她說：「我們並不希望大家一直住在公屋，我今天重點也是，那不是讓你從出生住到百年歸老的地方，如果有能力，我們希望他可以置業，這也是為什麼我們加大力度去打擊濫用。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

屋邨妹奮鬥史︱懷念屋邨長大童年

羅淑佩在訪問中提及自己同樣在屋邨長大，3歲時與父母由觀塘的唐樓搬去新落成的葵涌石蔭邨，「當年美孚仍是一片海，沒有地鐵」，雖然是開荒牛，但童年的她可以去大球場踏單車，買汽水喝、買雪糕吃，度過了一個開心的童年。她續說，當年的公屋設計或許沒有現在那麼好，但起碼有獨立廁所，這對生活環境沒有那麼好的家庭來說，可以不用太擔憂被業主瘋狂加租，又可以開始真的存一點錢。

羅淑佩形容20多年的公屋住戶經驗，「是我就任房屋署署長的最佳『培訓課程』，我希望以『遊子回家』的心態，幫助更多普羅市民在屋邨安居。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】