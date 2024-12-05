消委會雪櫃推薦2024︱消委會推介10款4星或以上高分雪櫃　1款全年電費僅$257 售價$3190媲美$6280大牌

▲ 消委會推介10款4星或以上高分雪櫃 1款全年電費僅$257 售價$3190媲美$6280大牌

【雪櫃／消委會推介／慳電雪櫃／製冷】雪櫃是家中不可或缺的家電之一，點揀先最好？消委會測試17款無霜和有霜的中小型雪櫃，檢視樣本耗電、保冷及冷凍等效能，並推薦10款整體表現佳、獲得4星或以上評價的款式。

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消委會測試的17款雪櫃型號均取得機電工程署強制性能源效益標籤，測試樣本中有9款標示為1級標籤，6款標示為2級，餘下2款則標示3級。17款雪櫃包括單門、雙門及三門雪櫃，當中11款為無霜雪櫃，和6款有霜直冷式雪櫃，聲稱總淨儲存容量分別為122升至252升（中型）及45升至122升（較小型），售價介乎$1,398至$6,280。

1款較大型雪櫃全年電費僅$257

消委會測試了17款中小型雪櫃的全年電費，發現6款較小型的直冷式雪櫃樣本由於毋須耗電除霜，因此耗電量較少，全年電費可較個別無霜雪櫃樣本低約77%。至於11款較大型的無霜雪櫃樣本，電費介乎$257至$471；最便宜的型號為無霜雙門雪櫃「金章 ZTB2000A-A」，售價也只需$3,190，後續總評分更獲得4.5星高分，媲美要價$6,280的「三菱電機」及$4,480的「Panasonic」這類貴價大牌，性價比超高，成為消委會推薦之一。

消委會推算雪櫃樣本全年電費後提醒，直冷式雪櫃雖然頗為省電，但由於直冷式雪櫃的冷管設於雪櫃內，濕氣會不斷於冷管上凝結，因此用家須定期自行溶雪清理。溶雪時還應把電源插拔出，並預先消耗或移離需低溫儲存的食物；恆溫器亦不宜長期調校在「最冷」的設定。加上單門型號的全機保養期可短至一年，直冷式雪櫃未必就是最高性價比慳電之選。

相反，無霜雪櫃以冷風吹進冷凍室或冷藏室製冷，以除霜發熱器定時溶化於蒸發器上的霜雪；當中雙門無霜雪櫃，儘管全年電費較一般小型的直冷式為高，但消費者可考慮整體能效較佳的變頻式型號，有機會更為慳電。消費者宜因應家居空間大小、日常冷藏食物的種類和習慣，細心選擇慳電及冷卻表現較佳的雪櫃。

10款4星或以上高分雪櫃推介名單：

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4款中型雪櫃獲總評4星半推介

消委會另外實測17款中小型雪櫃樣本的冷凍、冷卻及保冷能力。其中冷凍能力最好的是「伊箂克斯 EME2802H-A」，獲得最高5星評分；冷卻能力則屬「三菱電機MitsubishiElectric MR-CX39EN-PS-H」表現最好，達最高5星評分。兩款均屬三門雪櫃，售價分別為$5,190和$6,280；前者設變溫冷凍室，後者則備自動製冰器，推薦給家居有足夠擺放空間的用戶考慮購入。

而雪櫃最怕遇著停電不製冷，導致食物變壞。消委會發現，各樣本的雪櫃冷凍室保溫時間最弱只有約3小時；但「三菱電機MitsubishiElectric MR-CX39EN-PS-H」在停電後仍可保持低溫12.5小時，是名副其實的「保冷王」。其次則是售價僅$3,190的無霜雙門雪櫃「金章 ZTB2000A-A」，保冷時間也有11.5小時，且總評分同樣突出，非常適合預算有限但又對雪櫃有高要求的用家。

同場加映：消委會推薦電飯煲

除了雪櫃，電飯煲也是家中煮食時必不可少的家電之一。消委會過往亦測試過市面上11款電飯煲，包括3款IH（磁應）電飯煲、5款微型電腦電飯煲及3款電子保溫電飯煲，全部樣本均獲得4至5分評分，惟有部分現已停售，僅剩6款有在市面上販售，名單如下：

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消委會發現，「象印 NP-HBQ10」和「TIGER JKW-A10S」在保溫功能上的耗電量較低，均錄得每小時保溫耗電量低於20W，假設每日保溫3小時，每年用於保溫的電費僅僅17.5至44.5港元，換言之這2款電飯煲在用電上較為慳電。同時，「象印 NP-HBQ10」在待機模式的耗電量同樣較低，每小時耗電量僅1.8W。

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