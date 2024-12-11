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直播預告｜入Band 1中學必睇！中文科呈分試攻略　12月11日(二)下午6點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

升學教育

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

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TOPick親子為大家請來補習名師 張欣欣，同大家分享中文科呈分試攻略，想入Band 1中學就必睇啦！包括中文作文奪A攻略、閱讀卷取分秘訣、語文卷失分陷阱，密切留意HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收睇: TOPick家庭台

日期：

12月6日(五)

下午5點

校長同你傾：「小一入學攻略」

  • 統一派位策略
  • 111的重要性？
  • 叩門會問什麼問題？
  • 學校未來動向
  • 以學生為本
  • 培育學生
浸信會沙田圍呂明才小學 尹紹光校長
收睇: TOPick家庭台

日期:

12月10日(二)

下午5點

教你解決兒童行為問題

  • 小朋友扭計失控，出街瞓地父母應如何處理?
  • 仔女爭玩具爸媽應該點做？
  • 透過遊戲學習好處多多？
註冊行為治療師、兒童遊戲治療師Polly
收睇: TOPick家庭台

日期:

12月11日(三)

下午6點

入Band 1中學必睇！中文科呈分試攻略

  • 中文作文奪A攻略
  • 閱讀卷取分秘訣
  • 語文卷失分陷阱
補習名師 張欣欣
收睇: TOPick家庭台

日期:

12月13日(五)

下午5點

聖馬可中學校長親授升中面試攻略

  • 東區名校聖馬可面試貼士
  • 什麼是Rank Order?
  • 攞獎多、興趣班多，面試就愈著數?
聖馬可校長 陳思茵

另外TOPick 12月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!

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