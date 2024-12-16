直播預告｜社工輔導你家庭: 如何脫離原生家庭傷害？　12月17日(三)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

日期： 12月6日(五) 下午5點

校長同你傾：「小一入學攻略」 統一派位策略

111的重要性？

叩門會問什麼問題？

學校未來動向

以學生為本

培育學生

浸信會沙田圍呂明才小學 尹紹光校長