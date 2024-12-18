直播預告｜補習名師分享英文科呈分試攻略 12月18日(二)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
升學教育
發布時間： 49 分鐘前
最後更新： 48 分鐘前
TOPick親子為大家請來CFSC盈力僱員服務顧問 高級輔導員張詠茵，同大家家庭輔導一下，講講同子女相處！密切留意HKET APP家庭台收睇直播節目啦!
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|頻道
|時段
|主題
|嘉賓
|重溫: TOPick家庭台
日期：
12月6日(五)
下午5點
校長同你傾：「小一入學攻略」
|浸信會沙田圍呂明才小學 尹紹光校長
|重溫: TOPick家庭台
日期:
12月10日(二)
下午5點
教你解決兒童行為問題
|註冊行為治療師、兒童遊戲治療師Polly
|重溫: TOPick家庭台
日期:
12月11日(三)
下午6點
入Band 1中學必睇！中文科呈分試攻略
|補習名師 張欣欣
|重溫: TOPick家庭台
日期:
12月13日(五)
下午5點
聖馬可中學校長親授升中面試攻略
|聖馬可校長 陳思茵
|重溫: TOPick家庭台
日期:
12月17日(二)
下午5點
社工輔導你家庭
|CFSC盈力僱員服務顧問 高級輔導員張詠茵
|收睇: TOPick家庭台
日期:
12月18日(三)
下午5點
英文科呈分試攻略
|思源教育創辦人及英文名師 Spencer Lam
|收睇: TOPick家庭台
日期:
12月20日(三)
下午5點
津校/直資/國際學校 - 升中面試貼士
|御學軒集團創辦人兼升學面試首席顧問 鄧家豪
另外TOPick 12月亦有其他直播節目，隨時留意收睇啦!
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