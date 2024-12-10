直播預告｜註冊行為治療師、兒童遊戲治療師教你解決兒童行為問題 12月10日(二)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!
升學教育
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
TOPick親子為大家請來浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長，同大家分享小一入學攻略！包括統一派位策略、叩門問題，亦會分享學校如何培育學生和未來動向，家長們密切留意HKET APP家庭台收睇直播節目啦!
錯過直播都唔怕，隨時可於家庭台重溫完整節目！
|頻道
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|主題
|嘉賓
|收睇: TOPick家庭台
日期：
12月6日(五)
下午5點
校長同你傾：「小一入學攻略」
|浸信會沙田圍呂明才小學 尹紹光校長
|收睇: TOPick家庭台
日期:
12月10日(二)
下午5點
教你解決兒童行為問題
|註冊行為治療師、兒童遊戲治療師Polly
|收睇: TOPick家庭台
日期:
12月11日(三)
下午6點
入Band 1中學必睇！中文科呈分試攻略
|補習名師 張欣欣
|收睇: TOPick家庭台
日期:
12月13日(五)
下午5點
聖馬可中學校長親授升中面試攻略
|聖馬可校長 陳思茵
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