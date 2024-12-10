直播預告｜註冊行為治療師、兒童遊戲治療師教你解決兒童行為問題　12月10日(二)下午5點 HKET APP家庭台開LIVE同你傾!

TOPick親子為大家請來浸信會沙田圍呂明才小學尹紹光校長，同大家分享小一入學攻略！包括統一派位策略、叩門問題，亦會分享學校如何培育學生和未來動向，家長們密切留意HKET APP家庭台收睇直播節目啦!

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頻道 時段 主題 嘉賓 收睇: TOPick家庭台 日期： 12月6日(五) 下午5點 校長同你傾：「小一入學攻略」 統一派位策略

111的重要性？

叩門會問什麼問題？

學校未來動向

以學生為本

培育學生 浸信會沙田圍呂明才小學 尹紹光校長 收睇: TOPick家庭台 日期: 12月10日(二) 下午5點 教你解決兒童行為問題 小朋友扭計失控，出街瞓地父母應如何處理?

仔女爭玩具爸媽應該點做？

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閱讀卷取分秘訣

語文卷失分陷阱 補習名師 張欣欣 收睇: TOPick家庭台 日期: 12月13日(五) 下午5點 聖馬可中學校長親授升中面試攻略 東區名校聖馬可面試貼士

什麼是Rank Order?

攞獎多、興趣班多，面試就愈著數? 聖馬可校長 陳思茵

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