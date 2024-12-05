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最美高中生｜2024日本「最可愛女高中生」冠軍出爐　清純學生照曝光網民直呼戀愛了

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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2024日本「最可愛女高中生」冠軍出爐，清純學生照曝光，網民直呼戀愛了。

2024年日本「最可愛女高中生」冠軍出爐，來自岡山縣的高二女學生春亞（はるあ）經過評審和觀眾投票後，於15名高中校花中突圍而出摘冠。她的個人社交帳戶被起底，私下甜美照即迷倒一眾網民大呼「卡哇伊」。

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最美高中生｜日本最可愛女高中生冠軍出爐

日本知名雜誌社《modelpress》早前於東京主辦的「日本最可愛女高中生」選美比賽，共15名來自日本各地的高中校花於比賽中，展現高中生的青春活力，經過評審和觀眾投票後，來自岡山縣的高二女生春亞拿下冠軍寶座，成為2024年日本「最可愛女高中生」。

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最美高中生｜冠軍可獲50萬獎金

春亞事後感動地發表感言，「沒想過自己會獲勝，很高興自己有努力去付出，參加選美後她對自己人生也有180度轉變，也不會因此滿足，想要繼續變得更有名，成為大家喜歡的人。」冠軍可獲得50萬日圓（約2.5萬港元）獎金，並成為2025年賽事官方形象大使。

「日本最可愛女高中生」已舉辦第8屆，參賽者即使沒有任何參賽經驗，亦可直接報名，參加者年齡為16至18歲的日本女高中生。

最美高中生｜清純IG照曝光

今年高二、年芳16歲的春亞，出生於2008年2月16日，在個人社交平台IG經常分享自己校園生活，與友人跳舞的影片。而她經營的TikTok有逾萬粉絲，當中一段搞笑短片，至今累積120萬人觀看。

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最美高中生｜16歲冠軍春亞小檔案

出生地日本岡山縣
生日2008年2月16日
年級高中二年級
MBTIESFP
愛好看電影，特別是迪士尼電影
專長喜歡手作，尤其喜歡縫紉和製作指甲
喜歡的食物醃梅
不喜歡的食物苦味的食物
最喜歡的名言笑口常開，福氣常來
最近沉迷的事情和最喜歡的朋友一起拍照片
Instagram帳號____harua_

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