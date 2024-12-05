中風危機｜心房顫動響起中風警號　新型薄血藥免戒口、抽血

▲ 心房顫動響起中風警號，新型薄血藥免戒口、抽血。

心房顫動（房顫）是常見的心律不整疾病之一，據統計顯示，目前本港約有1%估計約有七至八萬港人患有房顫。有腦神經專科醫生指出，房顫增加患者的中風風險，因此需要長期服用薄血藥以預防中風。近年有新型薄血藥推出，藥效比傳統藥物更穩定，患者亦可免卻戒口及抽血之苦，為房顫患者提供另一便利的藥物之選。

智能手錶助監測心率

醫生為懷疑房顫患者診斷時，會以臨床評估患者的脈搏跳動規率，並會安排患者進行心電圖檢查，以進一步了解患者的心跳情況。腦神經專科韓方光醫生指，患者亦可日常使用備有量度脈搏功能的智能手錶，作長時間的初步心電圖分析，供醫生診症時作參考數據之用。

罹患房顫的風險會隨年齡增長而遞增，此外，如家族有房顫病史、患有三高、冠心病、心瓣疾病等患者，均屬房顫的高危人士。有見及此，韓醫生並呼籲長者及高風險人士，應定期進行身體檢查，並且如有懷疑患病，便應及早求醫。

中風機會增五倍

大部份的房顫患者，初期並無明顯病徵，若間歇性出現早搏亦難以察覺。韓醫生指更有不少患者出現中風後，才驚覺患上房顫：「醫生最擔憂患者的是房顫引起的併發症，並且增加患者中風風險高達五倍之多。」由於患者的心臟會不規率地跳動，容易導致血液於心臟內滯留並產生血塊，一旦這些血塊隨血液循環進入腦部，便會阻塞腦血管，造成缺血性中風。

預防中風為治療重點之一

在治療上，心臟科專科醫生會評估患者的病情，並為患者處方調節心跳的藥物。此外，亦有部份患者適合以「心導管消融術」，改善不正常的心臟跳動問題。「如患者病情惡化，同時會增加治療的難度。在臨床上，大部份的患者未必能夠回復正常心跳，因此醫生會以預防中風，作為治療的另一主要方向。」

新型薄血藥藥效穩定

為減低血塊形成及預防中風，患者需要服用薄血藥以防止血管阻塞，傳統藥物如華法林，會受患者的飲食及新陳代謝影響而使藥效不穩定，因此患者需要「戒口」，避免食用深綠色蔬菜等富含維他命K的食物。此外，患者更需要定期驗血，讓醫生密切監察患者的用藥情況，並適時調校藥物劑量，避免患者增加出血風險。

幸而，近年醫學界發展有大突破，新型薄血藥的推出，其藥物機理有別於傳統藥物，不但藥效穩定，出血風險亦較低，而患者的服藥限制也大大減少，不需要「戒口」及頻密驗血。此外，新型薄血藥更備有「逆轉針劑」，萬一患者大量出血，或需要短時間內進行手術時，醫生便可透過解藥中和薄血藥之藥效，讓患者快速恢復凝血功能，為健康留一線生機。

韓方光醫生提醒，中風及心房顫動的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。此外，患者更應控制三高，避免煙酒及恆常運動，均有助控制病情。

▲ 腦神經專科韓方光醫生。

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