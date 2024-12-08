Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆 中醫師教煲滋潤湯水
保健美顏
撰文： 黃堯姿
發布時間： 3 小時前
踏入12月天氣轉冷又乾燥，皮膚爆拆在所難免，加上喉嚨長期乾渴，喝水都難以潤喉，應該如何是好？本港註冊中醫師林惠賢教大家煲一款簡單靚湯，可以潤肺、潤喉、潤膚之餘，亦有健脾益胃的功效，紓緩乾燥不適。
百合潤肺健脾湯
材料（4人分量）：
海底椰 15克、無花果 15克、沙參 15克、杏仁 15克、百合 15克、陳皮 1片、生薑 3片、南棗 5粒、瘦肉 250g、水約 2公升、鹽少許
食材功效：
- 潤肺：百合、沙參、椰片、杏仁、陳皮
- 健脾：無花果、南棗
1. 將無花果剪開，讓它出味
2. 將其他湯料用水沖洗
3. 用水浸泡半小時
4. 將瘦肉切件，然後焯水
5. 準備1.5至2公升水，將上述材料加入
6. 用大火煲煮沸騰
7. 轉中火煲煮1.5至2小時
8. 飲用前可以加入天然鹽調味
中醫師推薦當季食材
一到秋冬季節，鼻腔喉嚨易乾燥。註冊中醫師林惠賢建議，秋冬季節可多吃蔬果，如白蘿蔔、西洋菜等，有清熱止咳、潤肺清肺熱的功效。有時鼻腔太乾出血，多吃蓮藕可以止血清熱。水果方面，可以多吃雪梨等當造水果，可以潤肺止咳。奇異果亦是不錯之選，有清熱益胃的功效。
撰文：黃堯姿
攝影：林君茹、陳健珊
監製：黃存新
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