Healthy Life｜冬天乾燥易爆拆　中醫師教煲滋潤湯水

踏入12月天氣轉冷又乾燥，皮膚爆拆在所難免，加上喉嚨長期乾渴，喝水都難以潤喉，應該如何是好？本港註冊中醫師林惠賢教大家煲一款簡單靚湯，可以潤肺、潤喉、潤膚之餘，亦有健脾益胃的功效，紓緩乾燥不適。

百合潤肺健脾湯

材料（4人分量）：

海底椰 15克、無花果 15克、沙參 15克、杏仁 15克、百合 15克、陳皮 1片、生薑 3片、南棗 5粒、瘦肉 250g、水約 2公升、鹽少許

食材功效：

潤肺： 百合、沙參、椰片、杏仁、陳皮

百合、沙參、椰片、杏仁、陳皮 健脾：無花果、南棗

1. 將無花果剪開，讓它出味

2. 將其他湯料用水沖洗

3. 用水浸泡半小時

4. 將瘦肉切件，然後焯水

5. 準備1.5至2公升水，將上述材料加入

6. 用大火煲煮沸騰

7. 轉中火煲煮1.5至2小時

8. 飲用前可以加入天然鹽調味

中醫師推薦當季食材

一到秋冬季節，鼻腔喉嚨易乾燥。註冊中醫師林惠賢建議，秋冬季節可多吃蔬果，如白蘿蔔、西洋菜等，有清熱止咳、潤肺清肺熱的功效。有時鼻腔太乾出血，多吃蓮藕可以止血清熱。水果方面，可以多吃雪梨等當造水果，可以潤肺止咳。奇異果亦是不錯之選，有清熱益胃的功效。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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