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聖誕好去處2024｜聖誕光影奇幻嘉年華數碼港登場　限定雷射光影互動打卡區吸睛

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 13 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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Jumptopia聖誕光影奇幻嘉年華。(機構提供)

【聖誕好去處2024/Kiztopia/Jumptopia】今個冬日，Jumptopia由即日起至2025年1月5日，將於香港數碼港打造「聖誕光影奇幻嘉年華」，首次打造室內外充氣遊樂場，更有奇幻光影打卡樂園，設雷射光影互動打卡區，以及泡泡煙！

由即日起至2025年1月5日，新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 的旗下品牌 Jumptopia 將於數碼港打造「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」 ，首度同時設有室內及戶外遊樂設施，小朋友可以一次過體驗兩種不同的玩樂。

「聖誕光影奇幻嘉年華」為冬日帶來7大區域，位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈床城堡「聖誕繽紛大冒險」，齊集最受歡迎的經典彈跳遊樂設施，當中最吸睛的7米高禮物工廠滑梯聖誕必定要挑戰，還有波波池、攀爬牆，獨木橋及搖擺鐘等，小朋友可以盡情放電！

另外，在戶外4樓大草坪則設有5個互動競技及迷你遊戲站，讓大家在充氣彈床上進行力量與技巧的刺激對決；同場晚間時段更加設「奇幻光影打卡區」，繽紛雷射與煙幕、飄雪和煙泡交織成3種夢幻場景，今個冬夜鎖定最 IG-able 的奇幻世界！

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逢星期六、日及公眾假期、以及平安夜和除夕等特別日子，更會舉行「Kiztopia Friends 見面會」，由聖誕小兔Raby 擔任嚮導，跟大家盡情狂歡，共度躍動聖誕！

日期：12月6日至2025年1月5日
地點：數碼港商場L2中庭
門票：$68 - $128

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