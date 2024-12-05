聖誕好去處2024｜Jumptopia 巨型充氣城堡登陸數碼港　7大區域必玩7米高滑梯+雷射光影打卡區

▲ Jumptopia 巨型充氣城堡由即日起登陸數碼港。

【聖誕好去處2024/Kiztopia/Jumptopia】今個冬日，Jumptopia由即日起至2025年1月5日，將於香港數碼港打造「聖誕光影奇幻嘉年華」，首次打造室內外充氣遊樂場，更有3大「奇幻光影打卡區」，設雷射光影互動打卡區，以及泡泡煙！

▲ Jumptopia由即日起至2025年1月5日，將於香港數碼港打造「聖誕光影奇幻嘉年華」。（相關機構提供）

聖誕好去處2024｜「聖誕光影奇幻嘉年華」7大區域玩盡室內外 必玩7米高充氣滑梯

由即日起至2025年1月5日，新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 的旗下品牌 Jumptopia 將於數碼港打造「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」 ，首度同時設有室內及戶外遊樂設施，小朋友可以一次過體驗兩種不同的玩樂。

「聖誕光影奇幻嘉年華」為冬日帶來7大區域，位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈床城堡「聖誕繽紛大冒險」，齊集最受歡迎的經典彈跳遊樂設施，當中最吸睛的7米高禮物工廠滑梯聖誕必定要挑戰，還有波波池、攀爬牆，獨木橋及搖擺鐘等，還有多個聖誕造型的障礙物，小朋友可以盡情放電！

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聖誕好去處2024｜5大互動競技 力量對決1對1拔河

另外，在戶外4樓大草坪則設有5個互動競技及迷你遊戲站，分別是挑戰小朋友力量的1對1「拔河爭霸戰」；需要平衡力及專注力的「木人椿」；運用手腳協調能力將足球射中牆上的「足球訓練場」；展示策略思維和決策能力的「突襲競技場」，只要站彈床上推動巨球，讓對手跌倒便會獲勝；最後是有搖搖床和搖搖椅的「遊戲競技場」，大家可以在充氣彈床上進行力量與技巧的刺激對決。

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最新影片推介：

聖誕好去處2024｜晚間限定3大「奇幻光影打卡區」 超靚煙霧雷射燈​​​​效果

除了充氣樂園的各個玩樂設施外，晚間時段更加設「奇幻光影打卡區」，繽紛雷射與煙幕、飄雪和煙泡交織成3種夢幻場景，分別是利用雷射和煙霧展示出多個不同燈光效果的「迷霧隧道」、感受浪漫飄雪的「飄雪幻境」、以及既可玩又可以打卡的「泡泡煙雨」。

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聖誕好去處2024｜限定聖誕小物手作坊 Raby小兔現身見面

於週末、公眾假期以及高峰日子會舉辦「聖誕手作樂」，小朋友可以親手製作獨一無二的煙花、聖誕刮刮吊飾、迷你聖誕樹及水晶球吊咀等節日飾品。除此之外，聖誕造型的小兔Raby會於特定日子現身於「Kiztopia Friends 見面會」，與各位見面打卡。

想帶小朋友去玩的家長們，可到Kiztopia 香港官網及 Klook 網上平台預訂活動門票，每位參加者可憑活動手帶親臨Arcade@Cyberport 數碼港商場L1顧客服務部，換領一張HK$20商場餐飲券。

Jumptopia「聖誕光影奇幻嘉年華」

日期：即日起至2025年1月5日

地點：數碼港商場L2中庭

門票及時間：

日期 時間 時段（分鐘） 價錢（每人） 平日

（星期一至五） 1pm - 6pm 25 $68 50 $108 6pm - 7pm 50 $128 週末及假期

（星期六至日、公眾假期、

12月24及31日） 11am - 6pm 25 $88 50 $128 6pm - 8pm 50 $148

備註：

大小同價

身高未足120cm小朋友需由已購票之成人陪伴入場

未滿24個月的幼兒由已付門票的小朋友及已付門票的成人陪同下可免費入場

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