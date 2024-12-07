  • 23°C
香港時間：2024127日 (六) 16:35

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕好去處2024｜Jumptopia巨型充氣城堡登陸數碼港　7大區域必玩7米高滑梯+雷射光影打卡區

親子好去處

撰文： 任薏

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

Jumptopia 巨型充氣城堡由即日起登陸數碼港。

【聖誕好去處2024/Kiztopia/Jumptopia】今個冬日，Jumptopia由即日起至2025年1月5日，將於香港數碼港打造「聖誕光影奇幻嘉年華」，首次打造室內外充氣遊樂場，更有3大「奇幻光影打卡區」，設雷射光影互動打卡區，以及泡泡煙！

Jumptopia由即日起至2025年1月5日，將於香港數碼港打造「聖誕光影奇幻嘉年華」。（相關機構提供）

聖誕好去處2024｜「聖誕光影奇幻嘉年華」7大區域玩盡室內外 必玩7米高充氣滑梯

由即日起至2025年1月5日，新加坡最大型親子遊樂中心 Kiztopia 的旗下品牌 Jumptopia 將於數碼港打造「Sparkle Wonderland: A Festive Gala聖誕光影奇幻嘉年華」 ，首度同時設有室內及戶外遊樂設施，小朋友可以一次過體驗兩種不同的玩樂。

「聖誕光影奇幻嘉年華」為冬日帶來7大區域，位於室內2樓中庭的一體式巨型充氣彈床城堡「聖誕繽紛大冒險」，齊集最受歡迎的經典彈跳遊樂設施，當中最吸睛的7米高禮物工廠滑梯聖誕必定要挑戰，還有波波池、攀爬牆，獨木橋及搖擺鐘等，還有多個聖誕造型的障礙物，小朋友可以盡情放電！

點擊圖片放大
+9
+8

聖誕好去處2024｜5大互動競技  力量對決1對1拔河

另外，在戶外4樓大草坪則設有5個互動競技及迷你遊戲站，分別是挑戰小朋友力量的1對1「拔河爭霸戰」；需要平衡力及專注力的「木人椿」；運用手腳協調能力將足球射中牆上的「足球訓練場」；展示策略思維和決策能力的「突襲競技場」，只要站彈床上推動巨球，讓對手跌倒便會獲勝；最後是有搖搖床和搖搖椅的「遊戲競技場」，大家可以在充氣彈床上進行力量與技巧的刺激對決。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

聖誕好去處2024｜晚間限定3大「奇幻光影打卡區」 超靚煙霧雷射燈​​​​效果

除了充氣樂園的各個玩樂設施外，晚間時段更加設「奇幻光影打卡區」，繽紛雷射與煙幕、飄雪和煙泡交織成3種夢幻場景，分別是利用雷射和煙霧展示出多個不同燈光效果的「迷霧隧道」、感受浪漫飄雪的「飄雪幻境」、以及既可玩又可以打卡的「泡泡煙雨」。

點擊圖片放大
+8
+7

聖誕好去處2024｜限定聖誕小物手作坊 Raby小兔現身見面

於週末、公眾假期以及高峰日子會舉辦「聖誕手作樂」，小朋友可以親手製作獨一無二的煙花、聖誕刮刮吊飾、迷你聖誕樹及水晶球吊咀等節日飾品。除此之外，聖誕造型的小兔Raby會於特定日子現身於「Kiztopia Friends 見面會」，與各位見面打卡。

想帶小朋友去玩的家長們，可到Kiztopia 香港官網及 Klook 網上平台預訂活動門票，每位參加者可憑活動手帶親臨Arcade@Cyberport 數碼港商場L1顧客服務部，換領一張HK$20商場餐飲券。

Jumptopia「聖誕光影奇幻嘉年華」

日期：即日起至2025年1月5日
地點：數碼港商場L2中庭
門票及時間：

日期時間時段（分鐘）價錢（每人）
平日
（星期一至五）		1pm - 6pm25$68
50$108
6pm - 7pm50$128
週末及假期
（星期六至日、公眾假期、
12月24及31日）		11am - 6pm25$88
50$128
6pm - 8pm50$148

備註：

  • 大小同價
  • 身高未足120cm小朋友需由已購票之成人陪伴入場
  • 未滿24個月的幼兒由已付門票的小朋友及已付門票的成人陪同下可免費入場

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠　免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐
11:00 2024/11/30
12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠　免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組
09:00 2024/11/25
聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組
聖誕燈飾2024｜K11 Art Mall打造7米高巨型金莎聖誕樹　買指定金莎產品有機會參加聖誕裝飾工作坊
17:44 2024/12/02
聖誕燈飾2024｜K11 Art Mall打造7米高巨型金莎聖誕樹　買指定金莎產品有機會參加聖誕裝飾工作坊
2500隻熊貓｜直擊！2500隻熊貓率先現身香港機場　《Panda Go》周六起巡遊香港4景點
19:23 2024/12/02
2500隻熊貓｜直擊！2500隻熊貓率先現身香港機場　《Panda Go》周六起巡遊香港4景點
智取iPhone 16｜黃埔天地聖誕老人大作戰　歡迎全港小學生競逐冠軍【內附報名連結】
11:02 2024/12/04
智取iPhone 16｜黃埔天地聖誕老人大作戰　歡迎全港小學生競逐冠軍【內附報名連結】

你可能感興趣

12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠　免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐
11:00 2024/11/30
12月生日優惠2024｜12月70大生日好去處優惠　免費迪士尼門票/燒烤/聖誕自助餐
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
09:00 2024/11/24
聖誕好去處2024｜迪士尼聖誕7大活動魔雪奇緣區迎首場飄雪　必睇聖誕樹亮燈/無人機表演/AR互動打卡
聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組
09:00 2024/11/25
聖誕好去處2024｜皇室堡「Pokémon冬日大冒險」　逾20隻1:1小精靈+玩卡牌教學免費獲對戰牌組
親子活動 商場活動 樂園 遊戲 遊樂場 數碼港商場 The Arcade

最高瀏覽

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世｜中山美穗出軌致婚姻破裂　為愛拋夫棄子不爭撫養權
中山美穗離世｜中山美穗出軌致婚姻破裂　為愛拋夫棄子不爭撫養權
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨離世前一天IG露端倪? 　中山美穗情路屢受打擊 近年外貌被指嚴重走樣 　
中山美穗離世丨離世前一天IG露端倪? 　中山美穗情路屢受打擊 近年外貌被指嚴重走樣 　