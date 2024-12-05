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新手爸爸｜TVB御用惡人升呢做爸爸　42歲李嘉幫忙湊女自爆日瞓三粒鐘

新手爸媽

撰文： 游艾維

發布時間： 54 分鐘前

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「功夫狂人」李嘉結婚3年，上月底升呢人父。

【李嘉/功夫狂人/新手爸爸】現年42歲的李嘉為無綫前藝人兼武術顧問，近年甚少現身幕前的李嘉3年前跟內地女友結婚，原來上月底他升呢做人父，更於社交網分享跟B女的互動短片。

新手爸爸｜TVB御用惡人李嘉升呢做爸爸

從短片所見李嘉抱著小B女，他用拇指牽著女兒的小手「耍功夫」，不愧為功夫狂人，此外這個「大手牽小手」的畫面超有愛，李嘉更留言道：「功夫是傳承，但功力原來會遺傳。」

去年TVB播映的《一舞傾城》，李嘉有份客串。

新手爸爸｜暖男丈夫幫手湊女

李嘉接受TOPick訪問，他表示女兒上月底於珠海出世，更跟小編分享餵B女飲奶的照片，擁有強壯臂彎的他抱著B女，可說相映成趣！

鏡頭前的李嘉演活不少惡人，私下的他原來是暖男一名，更幫手湊B，他說：「 啱啱出世嗰幾日會比較辛苦，平均每日瞓得三個鐘左右，現在太太於坐月中心就比較好，有姑娘幫手照顧，可以休息下，陪太太調理身體。」

問到將來會否教女兒耍功夫，李嘉笑說：「睇佢日後有冇呢方面興趣啦。」

李嘉續說目前正放大假和侍產假，稍後要中港兩邊走照顧妻女，過去一年他於香港國際機場任職無人駕駛車操作員。於去年播映的TVB劇集《一舞傾城》中，李嘉客串飾演鷹哥一角，於首集上演強姦皇牌小姐Monica（蔡潔飾）的戲碼。

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新手爸爸｜自細習武熱愛功夫

李嘉自6歲起開始習武，1999年加入TVB動作特技演員訓練班，他以龍虎武師的身份正式入行，李嘉演過不少劇集包括《巾幗梟雄之義海豪情》、《城寨英雄》、《大帥哥》、《飛虎》等等。

為了維持生計，李嘉曾開武館教功夫、做輔警、私人保鑣等等，早年亦被發現於機場為韓國男團Super Junior成員崔始源開路，當問及酬勞時他只說：「好搵過做藝員」。

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新手爸爸｜心疼老婆車禍撞斷胸骨

鏡頭下的李嘉可說是鐵漢柔情，不時於社交網分享夫妻合照放閃，2022年太太於內地駕車時遇車禍，胸骨被撞斷，涉事司機更逃之夭夭，李嘉十分憤怒之餘，當時身在港的他未能即時回內地照顧，自覺對不起太太，車禍令李嘉留有陰影，現今收到太太電話就緊張起來。

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