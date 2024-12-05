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瓊瑤輕生｜瓊瑤翩然離去遺經典代表作　《還珠格格》20句教材級對白突顯戀愛腦

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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大家還記得還珠格格的經典對白嗎？

【瓊瑤逝世/還珠格格】著名作家瓊瑤翩然離去，雖然她悄悄的走了，卻遺下了無數的經典作品，當中《還珠格格》風靡全亞洲，捧紅了主角趙薇、林心如、蘇有朋和周杰等人，至今仍為人津津樂道，劇中有不少經典對白更是教材級愛情金句，大家還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？

瓊瑤的《環珠格格》捧紅了一班主角！（網上圖片）

瓊瑤輕生｜瓊瑤創作出無數經典愛情作品

瓊瑤於12月4日於台灣淡水區居所自盡身亡，享年86歲，她創作了無數愛情小說，包括《還珠格格》 、《煙雨濛濛》、梅花三弄》等，而且很多被拍成電視劇集。現實中經歷兩段婚姻的她亦人生如戲，被指有頂級戀愛腦，所以她的作品都有大量愛情金句。

瓊瑤翩然離去遺經典代表作 （網上圖片）

瓊瑤輕生｜經典作還珠格格金句膾炙人口

尤其是1998年播出的《還珠格格》，劇中趙薇飾演的小燕子、蘇有朋的四阿哥永琪、林心如的紫薇和周杰的爾康，他們四人除了完美演繹出當代年輕人愛恨情仇，亦似乎講出了瓊瑤內心深感的愛情觀。

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瓊瑤輕生​​​​​​​｜還珠格格20句經典對白

現在就為大家細數《還珠格格》 經典對白，用另一個方式來懷念瓊瑤阿姨。

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跟大家回味了這20句對白，你又最喜歡哪一句？有沒有令你記起大明湖畔的夏雨荷？

瓊瑤輕生​​​​​​​｜趙薇罕發文悼念恩師

瓊瑤死訊於中港台引發討論，被她一手捧紅的「小燕子」趙薇為了感謝伯樂，竟罕有在微博發文，寫下：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。」是她神隱3年首度更新微博，可見她對恩師的感恩之情。

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