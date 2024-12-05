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楊潤雄被免職丨楊潤雄被免文體局局長職務首發文　18字透露心聲

社會

撰文： 王月明

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 5 分鐘前

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楊潤雄被免文體局局長職務首發文。

【楊潤雄 / 林世雄 / 陳美寶 / 羅淑佩】國務院根據行政長官李家超提名和建議，免去林世雄、楊潤雄局長職務；運輸及物流局局長由陳美寶擔任，羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。

行政長官李家超於今早11時30分見傳媒，而楊潤雄在今日早上11時36分於個人社交平台發文，也即是他被免職後首發文，上載了晴朗天空下的維港景的照片，稱道：「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」

羅淑佩任文體局局長丨MIRROR陳卓賢忠粉羅淑佩任局長　打擊濫用公屋有成績

特首李家超與陳美寶（左）及羅淑佩（右）。（經濟日報圖片）

楊潤雄被免職丨92年加入港府工作

現年61歲楊潤雄在香港大學社會科學院畢業後，曾在私人機構任職會計7年。在1992年11月加入香港政府政務職系，曾在政務總署、布政司辦公室、運輸科、運輸局，以及工商局任職。

他之後擔任民政事務局首席助理局長，並在2002年7月19日接替鍾沛康出任九龍城民政事務專員。在九龍城任職期間，他在2004年7月獲晉升為首長級丙級政務官，並留任至2005年7月。

在2006年，楊潤雄獲外派至香港駐雪梨經濟貿易辦事處。返港後，出任食物及衞生局首席助理秘書長（食物），至2012年11月5日就任教育局副局長一職。

他在2017年6月接替離職的吳克儉，被委任為教育局局長，他於2017年7月1日正式就任教育局局長。

2022年6月，楊潤雄被委任為文化體育及旅遊局局長，並在7月1日正式就任。2024年12月5日，被免去文化體育及旅遊局局長一職。

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「雙雄」被免職早有先兆　楊潤雄：天空海闊 踏上人生另一階段

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